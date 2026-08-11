"No necesito padrinos, la militancia debe ser soberana", señala Tuero tras abandonar la ejecutiva del PSOE por su aval a Lara Martínez
"Es una falta de respeto que la dirección política condicione a la agrupación con este o aquel candidato, candidata", señaló el concejal públicamente tras decirlo en la reunión
El concejal y miembro de la ejecutiva del PSOE de Gijón, José Ramón Tuero, abandonó prematuramente la reunión de este órgano tras criticar la decisión de su secretario general, Monchu García, de proponer a Lara Martínez como candidata para las primarias que se van a celebrar el próximo mes de septiembre, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Tuero, quien previsiblemente también se presentará a las primarias aunque aún no ha anunciado formalmente este paso, hizo públicas sus críticas a través de las redes sociales, en las que lanzó un mensaje que concluye con las palabras "no necesito padrinos, la militancia debe ser soberana"
Un mensaje que divulgó poco después de abandonar la reunión de la ejecutiva local. En el mismo el concejal apunta que "como siempre he sido una persona de decir las cosas claras, hoy vuelvo a hacer lo mismo. Si me presento a las primarias del PSOE gijonés, lo haré, como debe ser, respetando los plazos y los procesos oficiales, aunque quienes me conocéis sabéis de mi compromiso con mi ciudad y eso se trabaja cada día".
El concejal también explicó en redes sociales que "hace unos minutos, durante la reunión de la ejecutiva de la agrupación socialista de Gijón, me he ausentado después de decir allí mismo, que es una falta de respeto que la dirección política condicione a la agrupación con este o aquel candidato, candidata".
El motivo que esgrime es que considera que "tenemos criterio político y capacidad de decisión como para votar libremente y considero que, habiendo varios posibles precandidatos no me parece procedente que exista una candidata oficial a propuesta de los dirigentes", por lo que opta por mantenerse al margen de esa decisión y abogar porque sena los afiliados y afiliadas "los que quiten y pongan razones en las urnas".
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