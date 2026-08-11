El plan municipal "Gijón, confía alquilando" se reajustará tras el verano para ser "más dinámico y atractivo": "Estamos estudiando que haya más ventajas fiscales para los propietarios que participen"

Desde su puesta en marcha en el primer trimestre de este año, el programa municipal "Gijón, confía alquilando" tan solo ha ofertado tres pisos. El edil de Servicios Sociales y Vivienda, el popular Guzmán Pendás, volvió a reconocer este martes en la Feria de Muestras que por el momento no habían alcanzado las expectativas con las que contaban al diseñar este plan para ampliar la oferta residencial en Gijón ofreciendo viviendas que permanecían desocupadas. El concejal achacó la baja participación de propietarios a la "falta de información", a la "inseguridad jurídica" y a la "excesiva intervención legislativa" y prometió que tras el verano reajustarán las claves de un plan que será "más dinámico y atractivo".

Pendás volvió a incidir en que "ha habido un problema de comunicación insuficiente". Por ello, tras reunirse con inmobiliarias y aseguradoras, este martes arrancaron en la Feria de Muestras una serie de actos públicos en los que darán a conocer los beneficios que ofrece para propietarios e inquilinos este plan municipal.

El programa, en el que colaboran 32 inmobiliarias como intermediarias técnicas, implica que Emvisa paga a los propietarios que participen los gastos de gestión, un seguro de impagos de 15 meses, un seguro multirriesgo del hogar y otro seguro por daños vandálicos, además de facilitarles un préstamo sin intereses de hasta 4.000 euros para adecuar la vivienda. Asimismo, le aseguran que el inquilino tiene capacidad económica suficiente para asumir el pago de la renta y se reduce el 70% en el IRPF sobre rendimiento positivo neto. En cuanto a los beneficios para los inquilinos, el programa fija un tope máximo de la renta de 650 euros y los contratos tendrán un mínimo de duración de cinco años. El acceso a un piso de este programa es compatible con la recepción de otras ayudas públicas.

De cara a lograr avances a corto plazo, Pendás avanzó que "ya estamos estudiando intentar tener más ventajas fiscales para los propietarios que entren al programa".

En la presentación de este martes, Pendás estuvo acompañado por el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), Ángel Benavente, y por el vicepresidente segundo de la Junta y diputado del Partido Popular de Asturias, José Agustín Cuervas-Mons.