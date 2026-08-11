Los primeros toros de Begoña ya están en El Bibio: ocho reses de La Quinta aguardan en los corrales para abrir la feria taurina de Gijón este jueves

Las banderas de España, Asturias y Gijón ya se ven desde la carretera de Villaviciosa. Los cencerros de los cabestros se vuelven a escuchar cuando enfilas la calle Ezcurdia. El Bibio, que luce impecable tras una mano de pintura en columnas, capiteles y paredes llevada a cabo por el Ayuntamiento, recibió ayer a última hora de la tarde a los primeros toros que se lidiarán en la feria de Begoña. Un viaje largo, desde la finca "Fuente Merino", en la localidad sevillana de Lora del Río. Se iba el sol mientras las ocho reses reseñadas de La Quinta iban bajando del camión camino de los corrales tras su paso por la báscula.

El empresario, Carlos Zúñiga, les refrescaba con la manguera tras el largo recorrido. Todo en silencio, moviendo puertas para que ninguno de los animales sufra ningún daño durante el desembarco. "La afición de Gijón nos trata con cariño porque llevamos muchos años de éxitos y demanda nuestros toros porque todos los años suceden cosas importantes. Llevamos una corrida muy pareja, en el tipo de Buendía de toda la vida, con buenas hechuras, las caras bien colocadas y reatas abiertas", describe el ganadero Pepe Martínez.

La plaza de El Bibio, con las banderas de España, Asturias y Gijón ya colgadas. / .

Los veterinarios del festejo, Eufrasio Ramos y María del Naranco González, ambos veteranos en estas lides, examinaban ayer el trapío y sus andares. Junto a ellos, la autoridad de cada festejo –Carlos González Tirador (presidente), César Martínez (delegado gubernativo) y Manuel Hernández (delegado suplente y de documentación)– recibía la documentación de cada ejemplar y supervisaba el resultado de la báscula.

Los toros de La Quinta abrirán la feria el jueves 13, con Álvaro Lorenzo, Ginés Marín y Clemente. "Conocen bien la ganadería y tanto Álvaro como Ginés han triunfado con nuestros toros en Gijón. A Clemente el pasado año solo la espada le quitó el triunfo. Es un cartel ilusionante, con toreros con proyección", valora el ganadero, consciente de que cada año sube el nivel de exigencia en El Bibio. "Queremos seguir respondiendo a lo que nos pide el público y que salga ese toro con emoción y entrega para que el torero pueda triunfar", añade Pepe Martínez.

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Las ocho reses descansan en los corrales. Hay cárdenos claros, oscuros y negros entrepelados, con hechuras, como señalaba el ganadero, muy reconocibles en la divisa andaluza, cuyos animales pastan a caballo entre Córdoba y Sevilla. Gijón es plaza talismán. "El fallo a espadas no está impidiendo este año una mayor resonancia, pero con cosas positivas. Aquí hay un trabajo constante, una selección y siempre aprendemos de los errores y los fracasos. La familia está muy motivada para seguir creciendo y continuar con un encaste emblemático que desgraciadamente se ve poco en las ferias", defiende Martínez.