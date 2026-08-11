El Principado desvela en Gijón el interés de otras empresas por hacerse con la planta que Corteva va a cerrar en Tamón

Una segunda oportunidad para las instalaciones industriales que Corteva va a cerrar en Tamón. Eso es lo que espera el Principado que acontezca ante el "interés" que existe de otras compañías por hacerse con esas instalaciones para producir productos químicos distintos de los que ahora se fabrican en ellas, según desveló en Gijón este martes el consejero de ciencia, industria y empleo del gobierno del Principado de Asturias, Borja Sánchez, durante la visita que efectuó a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).

"A mí me consta interés, ofertas no, pero pero interés, sí, por la planta, desde luego", señaló Borja Sánchez. Explicó además el motivo. Las instalaciones de Corteva, en las que ahora se fabrican productos químicos de uso agrícola, "tiene permisos ambientales para tratar con cloro y con fosgeno, es decir, eso es algo muy complicado de obtener ahora mismo de obtener a corto plazo de la Unión Europea".

Esos permisos ambientales muy complicados de obtener es lo que está haciendo atractivas esas instalaciones a ojos de las empresas que han puesto sus miras en las mismas. "Lo que tenemos que tratar es de poner en valor esa infraestructura y que Corteva sea facilitadora a la hora de que ahí se pueda volver a operar con esa planta y a producir probablemente otro tipo de compuestos", subrayó el consejero. "Tiene que tener voluntad la empresa también de querer que esa planta se sea operada, probablemente no para el mismo producto que se estaba fabricando ahora, pero sí para otros productos que pueden ser de interés. Es una planta de síntesis química con permisos ambientales para trabajar con compuestos que partir de cero, hoy por hoy, sería muy muy complicado. Por tanto, sé que es de interés para otras empresas", recalcó.

Una de las protestas de trabajadores de Corteva, el pasado mes de julio. / Luisma Murias / LNE

Borja Sánchez también apuntó que la Consejería está manteniendo contactos con Corteva, al igual que con Arclin, si bien esta última empresa de Tamón no prevé cerrar sus instalaciones, sino que "la voluntad que nos transmite es estabilizar el negocio e ir creciendo a medida que el contexto global se vaya estabilizando para poder vender el producto que fabrican".

Sin patentes

En cambio, en el caso de Corteva, de la que Borja Sánchez indicó que "está dando los beneficios mayores de su historia", "todo parece apuntar que la producción va a parar" tras haber alcanzado un acuerdo con el comité de empresa. El motivo es que sus productos ya no están protegidos por patentes, como sí lo estaban cuando los fabricaba Du Pont, que podía, por tanto, imponer los precios.

Así las cosas, Borja Sánchez insistió en que "vamos a pelear porque esa planta no se cierre", siguiendo el ejemplo de lo que ocurrió con la fábrica de Danone en Salas, para la que se encontró otra empresa «que incluso va a crear muchos más empleos».

Indra y Duro Felguera

El consejero de industria también se refirió a las negociaciones entre Indra y Duro Felguera para que el taller de Barros pueda transformarse en la segunda fábrica de blindados de la empresa de armamento en Asturias, que ya tiene en marcha su proyecto en El Tallerón, en Gijón.

Borja Sánchez apuntó que las negociaciones requieren su tiempo, como ocurrió con la compra del Tallerón, en la que ambas partes estuvieron negociando durante seis meses. Dicho eso, apuntó que en el caso de Barros "se sigue avanzando y se siguen acercando posturas", esperando que las negociaciones culminen "más pronto que tarde".

Otro asunto sobre el que se pronunció el Consejero fue sobre la preocupación de las empresas por el acceso a la energía y su precio.

Anillo eléctrico

En cuanto al acceso, señaló que "soy muy consciente de que la capacidad eléctrica y el acceso a energía renovable es que va a marcar nuestro futuro lo industrial, por tanto, este es otro proyecto que es irrenunciable políticamente para Asturias", explicando que además de las obras en la subestación de Cardoso, una de las piezas del anillo eléctrico central, el Principado ya está tramitando "la siguiente parte del anillo. No estamos esperando a que la planificación esté aprobada para que eso sea una realidad", indicó.

En cuanto al precio de la energía, confió en que la gran penetración de las renovables en España contribuya a su abaratamiento, aludiendo también a las medidas de protección industrial en las que está trabajando la Unión Europea.