Dos de los colombianos que asaltaron joyerías en Gijón a punta de pistola ingresan en la cárcel (y el resto en libertad con cargos)

La banda criminal que robaba joyerías en Gijón seleccionaba negocios regentados por mujeres, a quienes "encañonaban" y a "amordazaban" tras estudiarse sus rutinas. Así lo comunicaba ayer la Policía Nacional para confirmar la desarticulación del grupo tras el arresto, tal y como adelantaba hace días LA NUEVA ESPAÑA, de seis personas, tres vinculados a los robos como tal y otras tres como presuntos involucrados en la trama para recepcionar los efectos sustraídos. Tras pasar a disposición judicial el pasado domingo, la Fiscalía había solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para tres de los investigados. Finalmente, el titular del Juzgado de Instrución número 3, en funciones de guardia, decretó el ingreso en la cárcel para dos de los investigados, pero con la condición de que uno quedaría de nuevo en libertad en cuanto entregase su pasaporte.

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la brigada local de la Policía Judicial de Gijón, llevaron a cabo el pasado viernes un operativo coordinado que permitió dar por "desarticulada" la banda, de origen colombiano, que había logrado asaltar con éxito dos joyerías de la ciudad y de acuerdo a planes muy bien pensados. Señala la Policía Nacional, de hecho, que "los autores seleccionaban establecimientos regentados por una única mujer" y que, antes de perpetrar el asalto, se preparaban. "Después de observar durante días sus rutinas, accedían al local y, tras encañonar a la empleada, la amordazaban para evitar que pudiera pedir ayuda mientras se apoderaban de las joyas", señalan los agentes.

La investigación se había iniciado a principios del mes de mayo, cuando se produjo el primer atraco en la ciudad, y ya entonces todo indicaba que tras ese robo estaba un grupo bien organizado. "En el asalto habían participado tres varones. Mientras uno de ellos amenazaba con un arma de fuego a la empleada, otro se encargaba de recoger las joyas", informa la Policía.

Dos meses después, el mismo grupo actuó de nuevo en otro local y mediante un procedimiento similar. "Los tres asaltantes accedieron al establecimiento y amordazaron a la trabajadora con cinta aislante, consiguiendo hacerse con diferentes piezas de joyería antes de huir del lugar", señalan los agentes.

La Policía Nacional asegura que se trató de una investigación "especialmente compleja, tanto por la forma de actuar de los atracadores como por la necesidad de identificar a todos sus integrantes y determinar el papel que desempeñaba cada uno de ellos". La brigada, de hecho, realizó un seguimiento a los sospechosos durante semanas para localizar a todos los involucrados tanto en los robos como en la receptación de las joyas. La semana pasada, "un operativo desplegado en distintos puntos de Gijón" permitió cerrar la operación. Se han llevado a cabo, además, seis registros domiciliarios en los que se localizaron "numerosas joyas" procedentes de los asaltos y dinero en efectivo.

La operación se salda por ahora con seis personas investigadas: tres de ellas como presuntos autores materiales de los robos y otras tres como receptadores de los efectos sustraídos, que se encargan de "recibir y dar salida" al material. A los principales arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, dos delitos de robo con violencia e intimidación utilizando arma de fuego y tenencia ilícita de armas.

Por último, la Policía Nacional destaca también "la colaboración de todo el gremio de joyeros de Asturias", a quien agradece haber puesto "a disposición de los investigadores todos aquellos datos que podían resultar de interés para la investigación". "De la misma manera, la ágil coordinación con el Tribunal de Instancia y Fiscalía, ha facilitado el desarrollo de las actuaciones policiales y la investigación de los hechos", añaden los agentes.

Un grupo criminal que preparaba sus robos

La Policía Nacional confirma la desarticulación de una banda criminal que asaltaba joyerías con violencia en Gijón. Hay seis detenidos, tres por perpetrar los asaltos y otros tres por participación en la recepción de las joyas. Fiscalía había solicitado la prisión provisional para tres de los arrestados y el juzgado de guardia decretó encarcelar a solo uno de ellos, además de un segundo que quedaría de nuevo en libertad en cuanto entregase su pasaporte. El grupo pasó a disposición durante este fin de semana. La banda elegía negocios regentados por una única mujer y antes del robo se estudiaban sus rutinas.