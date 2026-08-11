El PSOE de Gijón carga contra el gobierno local por los últimos fallos informáticos: "Es de una incapacidad absoluta"

La concejala socialista Marina Pineda ha denunciado este martes la "incapacidad absoluta" del gobierno local "para garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento de Gijón ante las continuas incidencias de los sistemas informáticos", en alusión a un fallo que en las últimas horas ha afectado a los servicios electrónicos municipales y que, según fuentes consistoriales, se debió a un tema eléctrico. "En poco más de un mes ya ha habido dos ocasiones en que los servicios se han paralizado totalmente por los fallos informáticos", censuró la edil.

Marina Pineda apuntó que estos problemas tienen como antecedente "la falta de inversión para actualizar y modernizar las infraestructuras informáticas entre 2011 y 2019", es decir, los anteriores mandatos de Foro. "Durante el último mandato socialista se decidió adquirir un nuevo Centro de Procesamiento de Datos (CPD) para su instalación en la comisaría de Policía Local, una infraestructura moderna y adecuada, dotada de las condiciones de climatización y aislamiento necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas municipales", explicó Pineda.

"Cada vez que se caen los sistemas informáticos, el Ayuntamiento se paraliza y eso implica que se retrasan las licencias, que se retrasan las becas comedor, que se retrasan las ayudas, que no se puede pagar multas y un largo etcétera de trámites que no se pueden realizar durante los días en que los sistemas están parados y que suponen la acumulación de retrasos en las tramitaciones", afeó la socialista, que instó al gobierno municipal a "planificar y ejecutar cuanto antes el traslado de todos los sistemas informáticos al nuevo CPD de la comisaría de Policía Local", así como "a detectar cuáles son los problemas reales que hacen que el sistema se caiga constantemente".

Aclararon desde el Ayuntamiento que el centro de control de la Policía Local, al funcionar de manera autónoma, está operativo. Y que los Bomberos también trabajan con absoluta normalidad.