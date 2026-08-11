El Puerto licita el mantenimiento de jardinería
Los trabajos incluyen el tratamiento contra el picudo rojo en los Jardines de la Reina
La Autoridad Portuaria de Gijón ha licitado en 163.444,70 euros, IVA incluido, los trabajos de mantenimiento de jardines y parques en espacios de su competencia durante un año. Entre esas zonas se encuentra el entorno del Puerto Deportivo, incluyendo las palmeras que hay en los Jardines de la Reina. Uno de los trabajos que tendrá que hacer la compañía adjudicataria, es el de tratamiento fitosanitario en las mismas contra el picudo rojo. Además del Puerto Deportivo de Gijón, los trabajos de mantenimiento también alcanzan a las zonas de servicio del puerto de El Musel, la explanada de Aboño (con pantallas vegetales contra la contaminación en la ampliación de El Musel y la explanada de Aboño) y a los faros dependientes de la Autoridad Portuaria de Gijón (el del Cabo Peñas y todos los que están al este del mismo en Asturias). También se incluye en el contrato el mantenimiento de las parcelas del Puerto en Jove, para el desbroce de la misma.
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