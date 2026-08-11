Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

El Puerto licita el mantenimiento de jardinería

Los trabajos incluyen el tratamiento contra el picudo rojo en los Jardines de la Reina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Autoridad Portuaria de Gijón ha licitado en 163.444,70 euros, IVA incluido, los trabajos de mantenimiento de jardines y parques en espacios de su competencia durante un año. Entre esas zonas se encuentra el entorno del Puerto Deportivo, incluyendo las palmeras que hay en los Jardines de la Reina. Uno de los trabajos que tendrá que hacer la compañía adjudicataria, es el de tratamiento fitosanitario en las mismas contra el picudo rojo. Además del Puerto Deportivo de Gijón, los trabajos de mantenimiento también alcanzan a las zonas de servicio del puerto de El Musel, la explanada de Aboño (con pantallas vegetales contra la contaminación en la ampliación de El Musel y la explanada de Aboño) y a los faros dependientes de la Autoridad Portuaria de Gijón (el del Cabo Peñas y todos los que están al este del mismo en Asturias). También se incluye en el contrato el mantenimiento de las parcelas del Puerto en Jove, para el desbroce de la misma.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
  2. Fallece Rafael Pablo Romero, padre de la actriz Blanca Romero
  3. Pelayo, el socorrista más veterano de Gijón, con 92 años, se acuerda de San Lorenzo 'cuando el mar entraba más y había corrientes más fuertes
  4. Generaciones de jesuitas de Gijón montan su verbena de verano: 'Lo bonito es reencontrarse y compartir el mismo sentimiento de pertenencia al colegio
  5. Varias picaduras de carabela portuguesa obligan a ondear la bandera roja en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  6. La nueva gran urbanización de chalés en Gijón, al norte del hospital de Cabueñes, ya está en obras
  7. El 'Solitaire', el buque de mayor longitud que llega a Gijón, llevará a cabo una maniobra inédita en El Musel
  8. Cecilia Alvargonzález, Grandes de Semana Grande: 'Pasear la playa de Gijón, darte un baño y volver a casa es una gozada, de privilegiados

José Carlos González, premio a toda una vida tras el mostrador desde Electrodomésticos La Casa, en La Calzada

José Carlos González, premio a toda una vida tras el mostrador desde Electrodomésticos La Casa, en La Calzada

Del pedaleo a "montar" en globo y muchos saludos... la visita de Adrián Barbón a la Feria de Muestra: "La mejor Asturias necesita también que se exhiba"

Del pedaleo a "montar" en globo y muchos saludos... la visita de Adrián Barbón a la Feria de Muestra: "La mejor Asturias necesita también que se exhiba"

Cao Wey, Grandes de Semana Grande: "Lo de una botella de sidra y cinco vasos ye una locura"

Cao Wey, Grandes de Semana Grande: "Lo de una botella de sidra y cinco vasos ye una locura"

Detenido en Gijón por atacar con un cuchillo a dos hombres que fueron a su casa para cobrar una deuda

Detenido en Gijón por atacar con un cuchillo a dos hombres que fueron a su casa para cobrar una deuda

Los primeros toros de Begoña ya están en El Bibio: ocho reses de La Quinta aguardan en los corrales para abrir la feria taurina de Gijón este jueves

Los primeros toros de Begoña ya están en El Bibio: ocho reses de La Quinta aguardan en los corrales para abrir la feria taurina de Gijón este jueves

El crucero "Liberty of the seas" hace escala en Gijón en plena Semana Grande: "¡It’s amazing!"

El crucero "Liberty of the seas" hace escala en Gijón en plena Semana Grande: "¡It’s amazing!"

Dos de los colombianos que asaltaron joyerías en Gijón a punta de pistola ingresan en la cárcel (y el resto en libertad con cargos)

De otra poética

Tracking Pixel Contents