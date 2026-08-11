"Revolver" toca "música de verdad" en la Semana Grande de Gijón

"Estos son batería, guitarra, saxo y una voz humana". Maite García, Claudia Muñoz, Iván Fernández y Juan Noriega resumían así, después de escuchar a "Revolver" en Poniente, lo que más les había gustado del concierto. Llegados de Madrid, aunque los cuatro son de Gijón, habían regresado a casa por la Semana Grande. La noche anterior habían visto una propuesta de música más moderna y este lunes se encontraron con otra cosa. "Música de verdad", sentenciaban ante una velada en la que hubo hasta gaita.

La frase acabó definiendo una noche en la que Carlos Goñi y "Revolver" reivindicaron precisamente eso: instrumentos, músicos y canciones con bastante sentimiento. La banda llegó a Poniente con su "03010 Tour", para encontrarse con un público mayoritariamente veterano que acompañó el concierto con un ambiente tranquilo en el que cada canción tenía su propio mensaje. Y pocas podían tener uno tan vigente como "Calle Mayor", una canción que Goñi aprovechó para abordar un tema que, tres décadas después, sigue sin estar resuelto. "No tengo claro que hayamos mejorado mucho desde entonces", afirmó Goñi haciendo referencia a la xenofobia. "Ojalá algún día lo hagamos", expresó ante la ovación del público.

Para los cuatro gijoneses, que viven fuera pero no perdonan la Semana Grande, el concierto era también una oportunidad para reencontrarse con su ciudad. "¿Cómo no íbamos a venir a la Semana Grande?", se preguntaban. No eran seguidores habituales de "Revolver", pero el directo les convenció desde el principio. "Suenan muy bien en directo", comentaban. La diferencia con la noche anterior les parecía evidente: "Ayer era música más moderna, estos son batería, guitarra, saxo y una voz humana". Y de ahí su conclusión: "Música de verdad".

No eran los únicos que llegaron a Poniente sin conocer demasiado al grupo. Marcos Risco y Natalia Álvarez reconocían no conocer a la banda. Aunque tampoco necesitaron hacerlo para disfrutar de la noche. "Está increíble", aseguraban. Llevaban varios días en Gijón y habían encontrado en la Semana Grande otro motivo para quedarse: "Nos encanta esta idea de los conciertos al aire libre", sentenciaron.

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Entre un público en el que también abundaban los seguidores de siempre estaban Jaime López, Fernando Suárez y Pelayo Carreño, llegados desde Avilés. "Nos gusta mucho, es de nuestra quinta", explicaban. El lunes tenía el inconveniente de que al día siguiente tocaba trabajar, pero los tres tienen una pequeña empresa de reparto. "Somos nuestros propios jefes, nos lo podemos permitir", bromeaban.