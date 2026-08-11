Santa Bárbara confía en el éxito internacional de su nueva propuesta de artillería autopropulsada: "Van a ser los mejores carros que haya en el mercado"

A la espera de avances en sus negociaciones con Indra de cara a un acuerdo para fabricar conjuntamente obuses autopropulsados, Santa Bárbara Sistemas volvió a reivindicar este martes en la Feria Internacional de Muestras de Asturias la "situación óptima" en la que se encuentra. El jefe de seguridad de la filial de General Dynamics European Landsystem (GDELS) en su fábrica de Trubia, Sergio Menéndez García, destacó que "ahora mismo, en lo que se refiere a vehículos blindados, somos la élite en toda Europa".

Menéndez fue el encargado de ofrecer en la sala Anfiteatro del recinto ferial gijonés una charla sobre la evolución histórica de la fábrica de Trubia. El jefe de seguridad, tras repasar cómo fueron las primeras décadas de actividad desde su establecimiento en la localidad asturiana en 1794 aprovechando la confluencia de los ríos Nalón y Trubia, recordó que la fábrica tuvo que cerrar en 1808 debido a la Guerra de la Independencia y hubo que esperar al 1844 para que se produjera su reapertura. Fue hace 100 años cuando lanzaron el primer blindado diseñado y fabricado en España: el Carro Ligero Trubia, conocido como Trubia 1 o Trubia A4. Tanto este vehículo como el Ascod se exhiben en la Feria de Muestras durante estas jornadas.

En la actualidad, Santa Bárbara Sistemas -con sedes en Trubia y Alcalá de Guadaíra (Sevilla)- se dedica totalmente a la fabricación e integración de vehículos blindados. En el marco de una época en la que la industria de defensa "está de moda", tal y como comentó Menéndez en Gijón, en esta firma miran con esperanza al presente y al futuro.

El centenario de primer blindado desarrollado en España

Por un lado, el jefe de seguridad puso el foco en la entrega de los vehículos de combate sobre ruedas 8x8 "Dragón" al Ejército de Tierra a través de Tess Defence, el consorcio controlado por Indra y del que forman parte la propia Santa Bárbara Sistemas, Sapa y Escribano. Además, Menéndez incidió en las tareas que están llevando a cabo para enviar vehículos blindados "Hunter" al Ejército de Letonia. "Tenemos que entregar 88 y ya hemos entregado 7", puntualizó Menéndez, que agregó que "aparte de esto, estamos trabajando mucho en la artillería, en la fabricación de tubos para distintos vehículos".

"Piranha 10x10" y "Némesis", la gran propuesta de Santa Bárbara

Uno de los grandes retos que se marca Santa Bárbara para los próximos años es alcanzar el mayor éxito posible en artillería autopropulsada. En ese sentido, Menéndez presentó este martes el "Piranha 10x10", un obús sobre ruedas, y el "Némesis", un obús sobre cadenas. "Son unos cañones de 155 milímetros de diámetro interior. Estamos trabajando para que esa nueva generación pueda lanzar proyectiles hasta a 70 kilómetros de distancia. Hasta ahora se hacía a 40, por lo que sería llegar a casi el doble y estaríamos dentro de los planes de modernización del Ejército español", argumentó.

Al margen de presentar estos vehículos, Menéndez aseguró que Indra y Santa Bárbara continúan en negociaciones desde que se estableció en Indra la nueva dirección encabezada por el presidente Ángel Simón y el consejero delegado Josep Maria Racasens. Santa Bárbara llegó a iniciar acciones legales al ver que los préstamos del Gobierno para avanzar en el proyecto de obuses autopropulsados se concedían a la UTE Indra-Escribano, pero más tarde se renunció a ese recurso.

Por el momento, Santa Bárbara ya ha creado el "Némesis", un sistema diseñado para modernizar la artillería autopropulsada. "La idea está hecha, construida y aprobada. Ahora queda materializar todos los contratos que puedan surgir con los distintos países y fabricar los vehículos", expresó Menéndez, que confía en que Santa Bárbara juegue un papel clave en artillería autopropulsad. "Van a ser los mejores carros que vaya a haber en el mercado", zanjó.