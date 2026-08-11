La UE tendrá información real de GPS de las zonas donde faenan los pesqueros asturianos

El director general de pesca marítima del Principado, José Enrique Plaza, presentó este lunes a patrones mayores y a la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias un estudio sobre las zonas en las que faena la flota artesanal asturiana, que se va a utilizar para convencer a la Comisión Europea de que no excluya esos caladeros de actividad pesquera declarándolos espacios marinos vulnerables. El estudio se ha realizado con datos reales de geolocalización, por GPS, de 206 pesqueros asturianos y las notas de venta en lonja de los días en los que se realizó, que suman 15.768 jornadas de pesca (una media de 76 por barco).

La Feria Internacional de Muestras de Asturias acogió esta reunión entre el Principado y el sector para presentar un estudio que ha sido elaborado por el Centro de Experimentación Pesquera, adscrito a la Dirección General de Pesca Marítima de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado. Incluye más de cien millones de posicionamientos de GPS.

Plaza avanzó que el estudio va a ser enviado a la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG Mare), como complemento al estudio que en junio de 2024 les presentó en persona el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos.

Este nuevo informe permite pasar de estimaciones generales a disponer de datos precisos sobre dónde y cómo trabaja la flota regional. "Es una herramienta que nos permitirá conocer las posibles afectaciones económicas de cualquier decisión sobre la ordenación del espacio marítimo y defender los intereses de nuestros pescadores con datos objetivos", señaló Plaza.

Con este estudio la Comisión Europea tendrá "información veraz y fehaciente de las zonas donde opera nuestra flota, así como del impacto económico que tendrían las decisiones que puedan tomarse sobre las mismas", agregó, reforzando la posición de Asturias ante las distintas administraciones con competencias en materia de gestión pesquera y ordenación del espacio marítimo.

La declaración de espacios marinos vulnerables por parte de la Comisión Europea es una de las preocupaciones del sector pesquero, tanto en Asturias como en otras comunidades autónomas de España.

El estudio que se ha realizado para obtener "mapas detallados" de las zonas en las que faenan 206 embarcaciones asturianas y el esfuerzo pesquero en las mismas, se centra en el caladero del Cantábrico Noroeste, que es donde opera la flota artesanal asturiana.

Herramienta actualizable

Además de utilizarlo como argumento ante la Comisión Europea, el estudio también servirá para defender los intereses del sector frente a otras actividades respecto a las que las cofradías también han expresado sus recelos. En palabras de José Enrique Plaza este estudio supone "un gran salto cualitativo en la gestión pesquera, ya que podemos analizar la afectación económica y espacial de nuestra flota ante cualquier proceso de ordenación del espacio marítimo, como por ejemplo, los ecosistemas marinos vulnerables, la eólica marina o similares".

El Director General de Pesca también apuntó que los datos obtenidos con este estudio se actualizarán. Se trata de "una herramienta actualizable que permite que la actividad pesquera esté representada en la toma de decisiones por parte de los organismos con competencia en gestión pesquera y que, además, nos va a permitir una mejor defensa de sus intereses", concluyó.