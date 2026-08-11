La Universidad lleva un nuevo «hub aeroespacial» a su estrategia de innovación

«Los científicos investigan lo que ya es y los ingenieros crean lo que nunca ha sido. Me tomo la libertad de extender esa afirmación y decir que la Universidad innova porque creamos lo que nunca ha sido».

Con esta adaptación de la cita de Albert Einstein, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, definió ayer el espíritu de la institución académica durante la celebración de su día grande en la Feria de Muestras, la cual se convirtió en el escenario perfecto para demostrar que la innovación es una realidad que impacta directamente en la sociedad. El Rector defendió, por ello, un modelo de innovación basado en la especialización inteligente y organizado en torno a los grandes retos científicos, tecnológicos y sociales del siglo XXI.

De ahí que se refiriera a la puesta en marcha del décimo «hub de conocimiento» de la Universidad de Oviedo, en este caso centrado en el ámbito aeroespacial. Esta nueva línea estratégica se apoyará en un proyecto internacional de defensa planetaria recientemente concedido a la institución académica, en el que participa la investigadora Noemí Pinilla-Alonso, y en un acuerdo alcanzado por la universidad para utilizar el telescopio Two-Meter Twin del observatorio del Teide.

«Con ellos nuestros investigadores podrán participar en el estudio de asteroides cercanos a la Tierra, conectando el trabajo que se desarrolla en Asturias con algunas de las grandes prioridades científicas internacionales», explicó Villaverde.

Esta conquista del espacio se sumará a los nueve hubs que ya tiene consolidados la universidad, una estrategia de especialización inteligente que, según desgranó el rector, ya «moviliza más de 2 millones de euros, involucra a 17 empresas, suma alianzas con la Universidad de Harvard y aglutina más de 600 proyectos de investigación».

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, añadió, para resaltar la importancia de la institución, que «el 80% de la I+D de Asturias se encuentra y desarrolla en la Universidad de Oviedo». Borja Sánchez, consejero de Ciencia, aseguró que Asturias cuenta con «una muy buena universidad pública» y destacó que de las inversiones de millones de euros en estos entornos, «aproximadamente el 50% retorna a la economía a través de impuestos».

Durante la jornada del «Día de la Universidad de Oviedo», la innovación se bajó a la tierra en una mesa redonda protagonizada por el propio talento de la universidad y moderada por Íñigo Ezquerra, director de innovación abierta de ArcelorMittal. El más rotundo fue Germán Orizaola, del área de Zoología, «a mí la palabra innovación no me gusta», para el investigador, «nosotros generamos conocimiento y lo compartimos con la sociedad».

El objetivo diario de Deva Menéndez, del área de Construcciones Náuticas, es conseguir «que la idea no solo esté en la cabeza y que las cosas no se queden en un papel». María Paz Fernández, del área de Física Aplicada, detalló su trabajo en el diseño de «nanomateriales para tener aplicaciones terapéuticas», buscando soluciones precisas para calentar y atacar células oncológicas.

Lucía Rodríguez Olay, del área Didáctica de la Lengua y la Literatura, se centró en la educación, advirtiendo el inmenso reto que supone «formar al profesorado» para niños que no acabarán sus estudios hasta 2041, cultivando en ellos «la lectura, la escritura y el razonamiento» para darles espíritu crítico.

Pero hubo más en la jornada de ayer en la Feria con título universitario. En el stand de Universidad el equipo de atletismo de la propia institución recibió su reconocimiento con motivo de la victoria lograda en el Campeonato de España por clubes de Primera División y su respectivo ascenso a División de Honor.