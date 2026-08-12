El aval a Lara Martínez, para las primarias del PSOE gijonés divide a la ejecutiva mientras la implicada confiesa "estar preparada para trabajar duro"

La viceconsejera de Turismo del Principado y portavoz de la comisión ejecutiva del PSOE de Gijón, Lara Martínez, recibió ayer, tal como avanzó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, el respaldo de la mayoría de este órgano para postularse como candidata en las primarias que va a celebrar el partido en septiembre para elegir a su cabeza de cartel en las próximas elecciones municipales.

Su propuesta causó división en la ejecutiva que lidera Monchu García. De las 14 personas que tomaron la palabra en la reunión, tres fueron críticas, incluyendo a Ramón Tuero, previsible candidato también, quien tras cuestionar que haya una candidata oficial abandonó la reunión. Y divulgó su postura a través de las redes sociales, señalando que le parecía «una falta de respeto» el apoyo oficial a algún aspirante. «No necesito padrinos, la militancia debe ser soberana», escribió.

El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García defiende, en cambio, como hizo en la reunión, que «la ejecutiva siempre se posicionó porque somos una dirección política y, a partir de ahí, será la militancia quien decida. La dirección política tiene una persona que considera que es la candidata ideal porque tiene experiencia, juventud, conocimiento del ámbito orgánico del partido y de las instituciones, y está en el Gobierno autonómico. Tiene el discurso capaz y contundente de poder expresar el proyecto socialista con el que concurriremos a las elecciones para recuperar el Ayuntamiento de Gijón». La implicada, ya candidata, se mostró agradecida a la ejecutiva "y preparada para trabajar duro".

Monchu García se decantó por Lara Martínez tras la consulta que hizo a una décima parte de los afiliados del partido en Gijón para conocer sus preferencias y rechazos, unas entrevistas tras las que se quedó con dos posibles nombres, el de Manuel Vallina-Victorero y el de Lara Martínez. Una de las intervenciones críticas en la ejecutiva de ayer fue precisamente por considerar que ese sondeo interno «condicionaba» las primarias. Las otras dos intervenciones críticas cuestionaron directamente que haya un candidato oficial cuando hay un proceso abierto. Una de ellas la de Tuero, quien fue el primero en pedir la palabra, para marcharse a continuación.

Además de cuestionar que haya una candidata oficial, Tuero también criticó que se lance antes de que se abra formalmente el proceso de primarias, el próximo 4 de septiembre. Antes de la reunión, Tuero ya había mostrado su malestar. «Como siempre, he sido una persona de decir las cosas claras, hoy vuelvo a hacer lo mismo. Si me presento a las primarias del PSOE gijonés, lo haré, como debe ser, respetando los plazos y los procesos oficiales, aunque quienes me conocéis sabéis de mi compromiso con mi ciudad y eso se trabaja cada día», señaló en sus redes sociales.

El concejal dio detalles de lo acontecido: «hace unos minutos, durante la reunión de la ejecutiva de la agrupación socialista de Gijón, me he ausentado después de decir allí mismo, que es una falta de respeto que la dirección política condicione a la agrupación con este o aquel candidato, candidata». El motivo que esgrime es que considera que «tenemos criterio político y capacidad de decisión como para votar libremente y considero que, habiendo varios posibles precandidatos no me parece procedente que exista una candidata oficial a propuesta de los dirigentes», abogando porque sean los afiliados y afiliadas «los que quiten y pongan razones en las urnas».

Además de Lara Martínez y de Tuero, a las primarias se presentará la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno, quien ya está metida en la carrera abiertamente. No está claro si dará el paso el secretario de cultura de la FSA, Alberto Ferrao. A los que obtengan los cerca de 200 avales que serán necesarios para ser candidatos, les esperarán las urnas el 26 de septiembre y sin ninguno supera el 50%, el 3 de octubre en segunda vuelta.