El Bibio ultima los preparativos para llegar a punto a la Feria de Begoña

Apenas queda un día para que la feria taurina regrese a El Bibio, los tendidos se volverán a llenar de aficionados, las peñas ocuparán sus sitios y el ruedo volverá a concentrar las miradas de los cientos de espectadores que acudirán a la histórica plaza gijonesa. Habrá grandes actuaciones, aplausos, nervios y esa expectación que crece a medida que se acerca la salida del toro. Durante unas horas, la plaza será escenario de la emoción de las corridas y de todo lo que sucede alrededor de ellas.

Para que ese momento brille, antes hay que preparar muchas cosas. En El Bibio, estos días, técnicos, operarios y trabajadores recorren gradas, corrales, y cada una de las esquinas del recinto para limpiar, reparar y dejar cada elemento en su sitio. Un trabajo que apenas se percibe cuando todo funciona, pero que resulta imprescindible para que el jueves la plaza pueda volver a vivir su gran cita taurina.

Alfredo López, uno de los técnicos de la plaza, conoce bien esa parte menos visible de la feria taurina. Estos días toca poner a punto un recinto que durante las corridas tendrá que responder a mucho movimiento. "Se pintaron los pilares y maderas de la grada", afirmó. Aunque todo el trabajo no recae en los propios trabajadores del recinto. "También vino Emulsa a limpiar las gradas", explicó, porque "estar revisando que esté todo listo" es una tarea que "no tiene fin" para garantizar un buen estado de la plaza.

En los corrales, las comprobaciones continúan. "Hay que revisar las puertas, comprobar los bebederos y asegurarse de que todo está preparado para recibir a los animales", explicó. Son tareas que pueden pasar desapercibidas, pero cualquier pequeño fallo puede convertirse en un problema. "Si no revisas bien las cosas siempre pasa algo", explica López. Porque el trabajo tampoco termina cuando comienza la feria, durante las corridas surgen nuevas tareas y reparaciones. Un toro puede romper una barrera y obligar a intervenir, mientras que la sangre de los propios animales deja "marcas que hay que limpiar e incluso pintar" para mantener la plaza en buenas condiciones. La puesta a punto, por tanto, continúa mientras la feria está en marcha.

Estos días, el movimiento se aprecia también en los tendidos. Las peñas van colocando sus carteles y dando color a unas gradas que dentro de unos días estarán ocupadas. Abajo, en el ruedo, los técnicos trabajan sobre la arena. La riegan y la peinan para que llegue en las mejores condiciones a las corridas y para evitar que el polvo se levante cuando los toros entren en escena.

Hay otra parte de la preparación que tampoco se ve, aunque estará muy presente durante toda la feria: las comunicaciones. José Antonio Suárez y Rubén Castañón, técnicos de telefonía, trabajaban estos días en la instalación del cable telefónico entre la presidencia y la delegación gubernamental. "Tiene que haber comunicación directa por si pasa cualquier cosa", explican. Entre sus tareas también está revisar la megafonía de la plaza, seis altavoces repartidos por el recinto que tendrán que funcionar durante las corridas para los avisos, la música y los comentarios durante los días de feria. "Estoy para lo que haga falta", resume Suárez.

También habrá trabajo cuando los aficionados ya se hayan marchado. Algunas estructuras tienen que desmontarse y guardarse después de la feria para evitar su deterioro durante el resto del año, como es el caso del portón que permite entrar a la arena. La plaza permanece además protegida durante buena parte del año con una red para evitar la presencia de palomas, aunque ahora ya ha sido retirada para preparar el recinto.

El jueves, cuando El Bibio vuelva a llenarse y todas las miradas se dirijan al ruedo, buena parte de este trabajo habrá desaparecido de la escena. Quedará la plaza preparada, la arena en condiciones, las barreras revisadas, los altavoces funcionando y cada espacio dispuesto para una nueva feria. El público disfrutará del resultado y detrás quedarán muchas horas de preparación y una larga lista de tareas que hacen posible que, durante unas horas, todo parezca sencillo.