Cruz Roja se despliega en casa para demostrar que no solo atienden catástrofes

Talleres de empleo, actividades relacionadas con la salud y dinámicas de sensibilización fueron algunas de las propuestas que Cruz Roja desarrolló ayer entre las 11.00 y las 13.00 horas en el stand de LA NUEVA ESPAÑA durante su día en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). El espacio, cedido por el periódico por tercer año consecutivo, permitió a los visitantes conocer de cerca los proyectos que la organización desarrolla en Asturias y las distintas formas de colaborar con ella.

Ambiente ayer en el stand de LA NUEVA ESPAÑA con el despliegue de Cruz Roja.

El presidente de Cruz Roja Asturias, José María Lana, destacó que disponer de este espacio era "fundamental" para una organización que no contaba con un stand propio en la feria. "Siempre estamos esperando a ver quién nos invita para poder montar una exposición donde se dé a conocer a la gente los proyectos que estamos teniendo en este momento", explicó añadiendo que el objetivo era que "los visitantes conozcan Cruz Roja, qué actividades se están haciendo y qué programas tenemos en marcha para ayudar a las personas".

Los voluntarios fueron los encargados de dar vida al espacio y acercar esas iniciativas a los asistentes. José Ramón González, presidente de la Asamblea Local de Gijón y voluntario de Cruz Roja, aseguró que la respuesta estaba siendo positiva desde primera hora. Una de las principales metas era también romper con la imagen de que Cruz Roja solo intervenía ante catástrofes. "Muchas veces las personas intuyen que hospital Cruz Roja sólo son catástrofes, que también, pero hacemos más cosas en las asambleas y ayudamos a mucha gente", afirmó.

La organización cuenta con alrededor de 571 voluntarios en Gijón y 2.200 en el conjunto de Asturias. González hizo un llamamiento a quienes quisieran colaborar, aunque dispusieran de poco tiempo: "Nos gustaría tener más voluntarios. Cruz Roja existe gracias a ellos", aseguró. Lana por su parte también reclamó más participación ciudadana y destacó que "sin el apoyo de la sociedad asturiana, Cruz Roja no podría existir".

Durante 2025, Cruz Roja Asturias ha atendido a 42.894 personas en diferentes áreas, entre ellas inclusión social, empleo, salud, educación y emergencias. Entre las principales preocupaciones de la organización se encontraban el acceso al empleo y la soledad no deseada, que, según Lana, afectaba especialmente a personas jóvenes. La jornada permitió mostrar precisamente esa amplitud de trabajo y acercarla a quienes pasaron por allí.

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, visitó también el espacio y destacó el papel de Cruz Roja en la atención sanitaria y social. "Son fundamentales para los grandes retos que tenemos por delante", afirmó, subrayando la necesidad de trabajar conjuntamente entre las administraciones públicas y el tercer sector.

El Día de Cruz Roja sirvió así para agradecer el apoyo de voluntarios y socios, pero también para lanzar una invitación a quienes quisieran sumarse. "Cruz Roja es ayudar a las personas", resumió González. Un mensaje que la organización quiso trasladar ayer desde un espacio que, durante unas horas, dejó de ser solo el stand de un periódico para convertirse en un punto de encuentro con la solidaridad.