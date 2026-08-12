Encargada una terapia especial contra el picudo rojo en los históricos y catalogados Jardines de la Reina y sus palmeras

La Autoridad Portuaria reforzará su plan de mantenimiento de zonas verdes con un contrato anual de 163.444 euros en el que se incluye, esta vez con más detalle respecto a contratos anteriores, los programas de vigilancia y abordaje de la plaga del picudo rojo, que pone en riesgo desde hace años a las varias palmeras ubicadas en terrenos portuarios y a las que presiden los Jardines de la Reina en pleno centro de la ciudad. Para estas últimas, que tienen una protección integral dentro del catálogo urbanístico gijonés, se contempla aplicar pulverizaciones en tres ocasiones y realizar sobre cada ejemplar dos inyecciones de endoterapia a manos de especialistas.

En los Jardines –ubicados en terrenos ganados al mar después de la ampliación de la dársena local a finales del siglo XIX, y que fueron pensados y concebidos con motivo de la visita de la reina regente María Cristina de Habsburgo y su hijo Alfonso XIII a Gijón en 1900– las palmeras son uno de sus elementos a destacar, según el Catálogo, ya que "fueron plantados en el primer tercio del siglo y han alcanzado buen porte, sirviendo de refugio para algunas aves migratorias". En total son doce las palmeras de los Jardines, nueve de la especie canaria –las más reconocibles, con copas grandes y hojas colgantes–, y tres palmeras chinas de abanico, menos voluminosas.

En este nuevo servicio de jardinería el Puerto pide un mantenimiento "especializado" para todas ellas, y señala que eso implica realizar una gran campaña de poda y saneamiento con periodicidad bienal –y a poder ser en invierno– y tratamientos biosanitarios contra el picudo rojo que, respecto a licitaciones anteriores, se recogen en estos pliegos con mayor detalle.

Así, las palmeras de los Jardines de la Reina recibirán cada año tres aplicaciones foliares, mediante pulverización directa sobre la corona y las hojas de cada árbol, y dos de endoterapia con las citadas inyecciones. Estas últimas solo pueden ser ejecutadas por expertos, porque se deben realizar pequeñas perforaciones en los troncos y colocar válvulas que permitan que el tratamiento llegue al sistema vascular el árbol de manera dosificada.

En terrenos de El Musel hay otras cuatro palmeras que recibirán un tratamiento similar. El nuevo contrato implica un aumento presupuestario de casi 20.000 euros respecto al del año pasado e incluye todas las zonas verdes de propiedad portuaria.

Contra el plumero de la Pampa

El entorno de El Musel y el Puerto Deportivo suma hoy 301 árboles, en su mayoría plátanos, tilos y acacias, que serán podados a inicios de año, la mejor época para ello. Para protegerlos, el contrato incluye también un programa especial de vigilancia y erradicación de plantas invasoras que se centra en la especia que más quebraderos de cabeza genera: el plumero de la Pampa.

Los pliegos instan a la futura adjudicataria a intentar arrancar de raíz estas plantas, a poder ser, antes del periodo de floración, y en caso de que eso no pueda llevarse a cabo se tendrá que talar cada ejemplar y guardarlo los rastrojos en bolsas herméticas ante de transportarlos. La empresa que se haga con el servicio tendrá que alertar al Puerto si detecta la presencia de otras plantas invasoras. Es competencia también de la Autoridad Portuaria adecuar las parcelas de los faros de Ribadesella, Peñas, Torres, San Emeterio, Tazones y Luces (Lastres).