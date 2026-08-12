Energía sostenible para una movilidad más solidaria y comprometida con la sociedad

Trabajar de una manera más sostenible acaba siendo al final un beneficio para todos. Por eso la Fundación EDP puso en marcha hace un año la iniciativa "Movilidad Solidaria", donde 20 fundaciones han sido dotadas con ayudas para poder adquirir un vehículo 100% eléctrico que ayude y mejore la labor de dichos beneficiarios. Pero no solo a nivel ambiental, sino también generando un gran impacto social, mejorando el acceso a servicios, reduciendo el aislamiento y reforzando la atención a los colectivos más vulnerables. La posibilidad de adquirir un coche 100% eléctrico es, asimismo, una forma de disminuir el impacto económico, reduciendo los costes de movilidad y mantenimiento, permitiendo a las entidades destinar más recursos a su misión.

Fundación EDP es, de esta manera, una aliada de todas aquellas fundaciones sociales y solidarias, procurando que no se queden atrás en el desafío de la transición energética. No es una mera financiadora de vehículos, sino que proporciona un pequeño empujón a las entidades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aprovechar de mejor forma la electricidad generada a partir de fuentes renovables.

El stand de EDP de la Feria Internacional de Muestras de Asturias acogió ayer una mesa redonda sobre el programa "Movilidad Solidaria". Con la participación de tres de las 20 fundaciones beneficiarias, se puso en valor la importancia de contar con un vehículo de estas características para contribuir en las labores sociales de cada una de las entidades. Cada una de ellas recibió una ayuda de 15.000 euros para la adquisición del vehículo eléctrico, lo que hace un total de 300.000 euros invertidos para la mejora del transporte sostenible de varias de las fundaciones españolas.

El encargado de moderar la charla fue el director de EDP para Proyectos de Hidrógeno y Data Centers en España, Rafael Cabañeros. Acudieron a la charla tres asociaciones beneficiarias: el director de Fundación Oso Asturias, Pepín Tuñón; la codirectora de la fundación Mar de Niebla, Rocío Fernández; las coordinadoras del programa de adultos de la fundación Siloé, Begoña Pruneda y Begoña Hernández; y la responsable de Fundación EDP, Izaskun Simón.

El objetivo de la iniciativa es evitar que las fundaciones se queden atrás en el desafío de la transición energética y mejorar el aprovechamiento de energía renovable

"Movilidad Solidaria" busca dentro de un año contar con una edición más, pues "no se trata solo de cambiar vehículos, al final se trata de oportunidades", explica la encargada de Fundación EDP. "Cada kilómetro que recorre una entidad es una oportunidad para mejorar vidas, acercarnos y cuidar, ese es el verdadero reto de este proyecto", concluye.

"Tener un vehículo eléctrico nos facilita el proceso de acompañamiento"

Begoña Pruneda y Begoña Hernández. / Pablo Solares

En la fundación Siloé, contar con un vehículo de estas características es "un facilitador del proceso de acompañamiento y de la intervención", cuenta Begoña Hernández. Se trata de una entidad que va de la mano de la autonomía, calidad de vida y la sostenibilidad ecológica. Por ello, "tener un vehículo eléctrico que no contamina, nos facilita el proceso de acompañamiento, repercutiendo en la calidad de vida de las personas", apunta.

Para ellos, una fundación que trabaja con personas en riesgo de exclusión social entre otras, la iniciativa "Movilidad Solidaria" encaja perfectamente con su mensaje: "Buscamos cuidar de las personas, pero para ello también es fundamental cuidar del medioambiente". Además, las familias que participan en sus programas se ven beneficiadas de la misma manera. "Muchas tienen dificultades para acompañar a los menores. Contar con un vehículo desde la entidad mejora las capacidades parentales", afirma.

"Un vehículo eléctrico nos aporta muchas garantías y genera noportunidades"

Rocío Fernández / Pablo Solares

La fundación Mar de Niebla llevaba 5 años compartiendo furgoneta con la asociación juvenil Abierto hasta el Amanecer y, desde 2024 con 7R Servitec. Ahora, gracias a la ayuda de 15.000 euros de Fundación EDP "hemos podido comprar una furgoneta 100% eléctrica que nos aporta muchas más garantías, sin averías", apunta Rocío Fernández. Y es que a veces pasaba mucho más tiempo en el taller que circulando: "Ahora nos permite generar más oportunidades, desde recogida de alimentos a acompañamientos puntuales y que revierte en muchas personas de manera sostenible".

Que sea 100% eléctrico es un punto muy destacable, pues "las entidades sociales del tercer sector tenemos parte de la responsabilidad de contribuir con el medioambiente y funcionar como herramienta pedagógica en la ciudadanía, para evitar las emisiones de CO2 en lo posible", puntualiza.

"Este proyecto demuestra que la transición energética se puede dar en el medio rural"

Pepín Tuñón / Pablo Solares

"Nosotros hablamos de conservación de la naturaleza, la biodiversidad y del territorio y si el oso existe hoy en día es porque ha tenido un apoyo social importante". Pepín Tuñón defiende el trabajo de la Fundación Oso de Asturias como "una educación ambiental integral" y del oso como una especie paraguas: "Si queremos proteger esta especie, hay que proteger el territorio en el que vive". Y es que cuando se habla del territorio del oso se habla de un amplio territorio, con una gran variedad de especies que conviven día a día con los osos.

Ahí es donde entra el juego el desarrollo sostenible: "Todos los desplazamientos que debemos hacer desde la Fundación repercuten en la vida del medio rural. Si podemos realizarlos de manera sostenible, ganamos mucho". Por ello, este proyecto "puede demostrar que esa transición energética se puede dar en el medio rural, donde se producen las energías limpias", asegura.

"Ayudando a las entidades en la movilidad ayudamos a todo el mundo"

Izaskun Simón. / Pablo Solares

"Todo lo que sea hacer que nos movamos en un mundo más amable en relación con el medioambiente siempre es maravilloso". Izaskun Simón ve la iniciativa como un gran apoyo a todas las identidades que se dedican a lo social, a ayudar a las personas y general bienestar: "Creo que, al final, un vehículo de estas características repercute tanto en sus propios usuarios como en la sociedad en general". Simón afirma que la movilidad no es solo una cuestión de transporte, sino que es también "una herramienta de impacto social".

Un buen vehículo permite a las entidades desplazarse de manera más eficiente: "Pueden llegar a más sitios, más personas y adelantarse a las necesidades de la comunidad donde trabajan". Por eso, "ayudando a las entidades en el tema de la movilidad, al final ayudamos a todos, permitiendo que más gente pueda acudir a cursos o centro de rehabilitación, entre otras cosas", explica.