El equipo de Uniovi de Fórmula Student logra el éxito de correr sobre el asfalto de Montmeló

Tras una intensa semana de trabajo a contrarreloj y superando las adversidades, el equipo Uniovi eTech Racing ha hecho historia en la Formula Student Spain 2026 al completar por primera vez todas las verificaciones técnicas y hacer debutar su monoplaza 100% eléctrico.

El equipo, integrado por alrededor de 60 estudiantes de más de diez titulaciones de la Universidad de Oviedo, logró un hito inédito en su trayectoria al validar los rigurosos escrutinios de la organización (Acumulador, Mecánica y Baja Tensión). Un éxito nada sencillo que estuvo marcado por la constante resolución de problemas técnicos en los boxes de Montmeló.

El monoplaza, rodando por Montmeló. / .

Juan del Campo, subresponsable de la parte de dinámica, explicaba el enorme reto que supuso el clima durante las jornadas de inspección, "vivimos toda la semana con temperaturas por encima de los 30 grados y una humedad enorme, súper alta. Creemos que por culpa de esas altas temperaturas se nos empezaron a estropear cosas del monoplaza". A pesar de los contratiempos, el esfuerzo incesante permitió obtener el visto bueno de los jueces. "Este año teníamos las tres pegatinas, que ya era algo histórico que nunca se había conseguido en Asturias", celebraba Juan del Campo.

Con las verificaciones aprobadas, el monoplaza se enfrentó a las exigentes pruebas de seguridad previas a la competición dinámica, superando con éxito el Tilt Test (prueba de vuelco) y el Rain Test (estanqueidad bajo la lluvia). Finalmente, alcanzar el decisivo Brake Test (frenada) permitió al equipo vivir el momento más esperado de la semana, ver rodar su vehículo sobre el trazado oficial, aunque por cuestión de tiempo y algunos fallos, no se consiguió llegar más allá.

El equipo asturiano, trabajando en boxes. / .

Este avance subraya el carácter transversal del Uniovi eTech Racing, un proyecto donde los estudiantes operan bajo la presión de una auténtica empresa de automoción. Además del coche, los universitarios deben superar pruebas estáticas defendiendo planes de negocio y costes de fabricación.

En este sentido, Celia del Campo, encargada del área de comercio y marketing, recalca el valor formativo de la competición más allá de la mecánica, "al final Formula Student no se basa simplemente en dedicarte a hacer tu trabajo de tu departamento, sino que te fomenta el que intentes aprender de otras disciplinas".

Ese esfuerzo cohesiona a todos los integrantes bajo un mismo objetivo. "Si lo has vivido desde el punto de implicarte mucho en todo, tanto en la parte de fabricación como en tu propio ámbito, lo vives con la misma intensidad que cualquier otra persona, sobre todo si te importa el proyecto", asegura Celia.

Alcanzar la pista no solo supone el mayor progreso técnico conseguido por el proyecto hasta la fecha, sino que establece una nueva y sólida referencia desde la que continuar desarrollando el talento de esta escudería asturiana en las próximas temporadas.