El extraordinario día en que la Feria de Muestras se vació de público

La Feria Internacional de Muestras, habitualmente abarrotada durante estos días, se vació ayer desde muchas horas antes del eclipse. El movimiento en los pabellones y stands era mínimo. Arantxa Torre, de Decofer, contaba a media tarde que estaba sola porque su compañera había decidido irse ante la ausencia de público. Torre estaba sorprendida con el vacío general, una percepción compartida por los trabajadores y representantes de los diferentes stands.

Una imagen inédita en una de las citas con más éxito del verano asturiano. «Es el primer día que no hubo problema para aparcar y a las once de la mañana no había cola para entrar», relataba Miguel Ángel Montero, de Triocar. Por su parte, Gonzalo Alonso, de la confitería Camilo de Blas, admitía que nunca había visto el recinto ferial tan vacío. La plantilla pudo salir antes para ver el eclipse.

También hubo visitantes con historias curiosas. Un par de ellos querían «huir» del eclipse y de las masas que movió: su objetivo era entrar en algún pabellón con tal de no ver el fenómeno.

En el pabellón del Principado se repartieron gratuitamente 400 gafas homologadas antes de las 12 de la mañana, explicó Sara Tuñón. Las últimas que quedaron de una partida de más de 70.000 que se agotó estos días. La gente apuró hasta el último día.

En Iku, especialistas en helados, Dana Álvarez, Nacho Palacios, Álvaro Antuña y Claudia Fernández tuvieron menos trabajo que de costumbre. Aseguraron que bajaron sus ventas alrededor de un 80 %, pasando de un millar a unos 300. Como ellos, muchos trabajadores «descansaron» más de lo que esperaban en una jornada atípica en la Feria de Muestras, que quedó eclipsada.