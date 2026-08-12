La ilusión de cuatro hermanos británicos por ver taparse el sol llegó a Gijón en crucero y al final fue "la sidra el gran descubrimiento"

Dos grandes cruceros, el "Aida Sol" y el "Ambience" llegaron ayer a Gijón en una doble escala muy poco habitual. Pero es que muchas compañías precisamente utilizaron el gran acontecimiento como reclamo dentro de sus planificaciones de viaje. A ese señuelo respondieron los hermanos Smith: Con, Angela, Tim y Alison. Provenientes de Manchester y Londres, daban a primera hora de la tarde de ayer un paseo por la ciudad.

Sus planes eran conocer Gijón antes de sentarse a disfrutar del oscurecimiento solar. De hecho, ya tenían un sitio pensado para disfrutar del momento, "justo al otro lado de la bahía de San Lorenzo". Los hermanos llevaban un buen tiempo paseando por las calles gijonesas y no dejaban de describir la zona cercana a la playa de los Mayanes como "un gran spot", debido a la elevación del terreno.

El eclipse les había dado la oportunidad de gozar de la cultura española y ya lo estaban haciendo. El "cachopo" y la "fabada asturiana" ya se han quedado entre sus platos benditos, pero si hubo algo que les sorprendió fue la sidra. Con Smith no dudó en señalar que la sidra era el "highlight", lo más destacado del viaje. Y un eclipse ni le hizo sombra.