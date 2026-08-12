Jovellanos y la Feria, dos estilos para una "increíble visión del territorio"

La 69.ª Feria Internacional de Muestras de Asturias celebró ayer el Día del Foro Jovellanos con un homenaje al ilustrado gijonés que tuvo como protagonista al concejo de Muros de Nalón, hermanado oficialmente con la Fundación Foro Jovellanos. La jornada comenzó con una ofrenda floral ante el busto de Jovellanos y continuó en la sala anfiteatro de la Feria con las intervenciones de representantes institucionales y expertos en la figura del ilustrado y en la historia del concejo.

El director del Foro Jovellanos, Orlando Moratinos, destacó el hermanamiento como una forma de "fortalecer la cooperación, el respeto mutuo y el compromiso con la preservación de nuestra historia común". El vínculo entre Muros de Nalón y Jovellanos se remonta a la visita que el ilustrado gijonés realizó al concejo en 1792, cuando recorrió Muros y San Esteban de Boca de Mar y analizó las posibilidades de desarrollo del puerto.

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, tomó precisamente esa visita como punto de partida para reivindicar la mirada de Jovellanos sobre Asturias. Recordó la impresión que dejó el ilustrado sobre el puerto de San Esteban, al que consideró que, con las mejoras necesarias en su entrada, podría convertirse en "uno de los mejores puertos de Asturias y acaso de toda la costa cantábrica".

Para Baragaño, aquella observación refleja la capacidad de Jovellanos para analizar el territorio y detectar sus posibilidades de futuro.

El presidente de la Fundación Foro Jovellanos, Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos, profundizó en la relación histórica entre el ilustrado y Muros de Nalón. Recordó que el concejo estaba vinculado a la familia de Jovellanos a través de su abuela y destacó especialmente el interés que mostró por el puerto de San Esteban como posible vía para sacar el carbón de las cuencas mineras.

El alcalde de Muros de Nalón, Celestino Novo, agradeció el hermanamiento y repasó la relación del concejo con Jovellanos. El regidor destacó la "increíble visión y análisis del territorio" del ilustrado y su preocupación por mejorar las comunicaciones y favorecer el desarrollo industrial e intelectual de Asturias.

Por su parte, el cronista oficial de Muros de Nalón, Juan José García González, realizó un extenso recorrido por la historia del concejo y por las referencias que aparecen en los diarios de viaje de Jovellanos. El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales de Gijón, Gilberto Villoria, cerró el acto destacando la importancia de mantener vivo el legado de Jovellanos y defendió que el patrimonio no debe limitarse a conservarse, sino que debe ponerse al servicio del futuro. "Lo que hemos heredado" debe, señaló, "conservarse y al mismo tiempo ponerse al servicio del progreso de la sociedad". Y así, un año más, la memoria de Jovellanos se alió con la Feria como formas distintas pero confluyentes de pensar e impulsar el territorio.