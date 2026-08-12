Se llama "Brilla Gijón" y será el mercado que hará del centro de Gijón "un gran paseo navideño"

Tras despedirse del Menax en su pasada y última edición, Gijón dará la bienvenida la próxima Navidad a su nuevo gran mercado. Bajo el nombre "Brilla Gijón", un total de 76 casetas abrirán del 27 de noviembre hasta el 5 de enero para convertir el centro de la ciudad en un "gran espacio de encuentro", tal y como destacó este miércoles en la Feria de Muestras el edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera.

Aunque ya se conocían algunas de las claves de esta apuesta de la iniciativa de la concejalía que él encabeza, Junquera dio a conocer el resto de detalles en un acto celebrado en el pabellón del Ayuntamiento en el recinto ferial Luis Adaro. Principalmente, el concejal puso el foco en la decisión de nombrar "Brilla Gijón" a un mercado que busca que sea "un gran eje navideño que conecte algunos de los espacios más emblemáticos del centro".

El nuevo mercado navideño, para cuya primera edición se ha destinado una inversión de 485.078,60 euros, permanecerá abierto durante 40 días en el espacio comprendido entre el paseo de Begoña, la calle Covadonga, la plaza de los Campinos, la calle San Bernardo y la avenida de la Costa. "Queríamos que la Navidad dejara de vivirse en puntos aislados y pasara a descubrirse caminando, descubriendo así cada rincón e invitando a recorrer el centro de Gijón de principio a fin", desarrolló Junquera, que agregó que "queremos que sea un recorrido que convierta el centro de nuestra ciudad en un gran paseo navideño".

Otro de los apuntes que realizó el concejal fue el estilo que tendrán las 76 casetas de madera. Contarán con una estética "homogénea y cuidada, inspirada en los grandes mercados navideños europeos". "La mayoría de estas 76 casetas estarán destinadas al comercio y la artesanía", puntualizó. Cada una de esas casetas tendrán decoración integrada, con guirnalda, piñas y bayas, así como una iluminación cálida.

Además, habrá espacios para actividades complementarias y tres grandes casetas gastronómicas con cocina incorporada, a través de las que el Ayuntamiento busca que "el mercado sea un lugar donde quedarse, no solo donde comprar", manifestó el concejal.

Asimismo, el nuevo mercado tendrá tres entradas con arcos luminosos, dos pérgolas -una de ellas para el apartado gastronómico y otra en la avenida de la Costa, un belén artesanal en la plaza de los Campinos y una cuidada iluminación con guirnaldas y otros elementos repartidos por el recinto. También habrá aseos públicos accesibles y servicio técnico para resolver incidencias en los puestos en un plazo máximo de 24 horas. La empresa adjudicataria del montaje del mercado es la firma Germán Vizcaíno, que también será la responsable de la iluminación navideña.

Zona gastronómica con pérgola incluida

El montaje de las casetas empezará, como pronto, el 10 de noviembre. Será el 25 cuando los comerciantes reciban las llaves de sus casetas para preparar sus espacios antes del día 27. Las casetas de comercio abrirán de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La zona gastronómica ampliará ese horario hasta las 22.00 horas de domingo a jueves y hasta las 23.00 los viernes y sábado.

Con la primera edición de "Brilla Gijón", Junquera aseguró que desde el Ayuntamiento esperan sentar las bases de "un proyecto que nace con vocación de crecer año tras año y que aspira a convertirse en una de las señas de identidad de nuestra ciudad". n