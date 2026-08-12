Natalia Villanueva, Grandes de Semana Grande: "Sabíamos que con el eclipse iban a subir los precios, pero no sé si tanto"

Tras mucho tiempo de preparación, la gijonesa Natalia Villanueva Fernández tiene ya listo su telescopio para mirar al cielo en un día marcado en su calendario desde hace años.

¿Con estos calores no sería bueno que el eclipse total durase un poco más de un minuto y cuarenta y siete segundos para refrescar un poco más d tiempo?

La duración máxima de un eclipse son siete minutos. El de hoy será de un minuto y cuarenta y siete segundos sí. Vamos a notar cómo decrece poco a poco la temperatura, pero no tanto como en un eclipse más largo (risas).

Vaya locura por mirar al cielo se ha levantado…

Bueno es que no lo hemos vivido nunca. Desde 1905 no se produce en Asturias un eclipse de esta totalidad. Todo el mundo recuerda a sus bisabuelos o incluso familiares más lejanos que sí lo vivieron y ahora nos toca a nosotros.

¿Cómo se aficionó a esto de los telescopios?

Siempre me gustó la astronomía, desde pequeña, y aunque me dedico a otra cosa, hace unos años, después de subir muchísimas veces al observatorio del Monte Deva, decidí apuntarme a la Sociedad Omega y con ellos he ido formándome y evolucionando en astronomía y con ellos sigo colaborando.

¿Le han gastado la broma de estar siempre en la luna?

(Risas) No, pero es una broma muy recurrente en el mundo astronómico.

¿Esperaban esta respuesta masiva ante el eclipse?

Sí. Llevamos muchos años con el tema del eclipse que sabíamos que iba a causar furor.

Fíjese que hasta ha eclipsado uno de los momentos tradicionales del verano como son las lágrimas de San Lorenzo…

Totalmente (risas). Es otra de las cosas curiosas, porque a lo mejor tenemos la suerte de ver justo cuando se produzca el eclipse una de las llamadas "Perseidas". Justo esa noche será el máximo de las "Perseidas".

¿La gente hará caso de no mirar cuando no debe?

Hay mucha información y desde Omega repetimos continuamente. Lo fundamental para este espectáculo es poner las gafas.

Tanta divulgación que han reventado los precios de hoteles…

Teníamos referencias de lo que ocurrió en 2024 en Estados Unidos y sabíamos que habría una subida de precios, aunque no sé si tanta como está habiendo.

No me asuste con Estados Unidos que allí se lió una buena…

Es que encima al coincidir con la Semana Grande muchísima gente ha aprovechado para organizar sus vacaciones.

¿Algo puede eclipsar la Feria de Muestras?

Voy todos los años. Pero yo soy de las del sándwich de San Martín y la tarta. Cada vez está mas llena la Feria, mucho más que el año pasado. Y fíjese que hasta me dieron unas gafas para ver el eclipse.

¿Aprovecha la playa entre constelación y constelación?

Me gusta el mar, pero como tengo una afición nocturna aprovecho más la noche que el día (risas).

Vamos, que no le importa que hayan prohibido el baño por este fenómeno.

Hay que estar prevenidos y evitar cualquier incidencia. Las medidas de seguridad son necesarias.

¿Qué es lo que más le gusta de la Semana Grande?

Todo. El ambiente es muy bueno, fomenta el comercio y la hostelería local… Es una semana que nos da mucha representación a nivel nacional.

¿Quitaría algo?

Uy, pues no sé. Ahora mismo tenemos todo lo que queremos. Este año, hasta un eclipse (risas).

A ver qué inventan en 2027.

Siempre tendremos las Perseidas por estas fechas (risas).

¿La astronomía es un fenómeno global?

En todo el mundo. En el momento que miras el cielo intentas comprender lo que vemos, lo que hay más allá por encima de nosotros. Además, tiene un lenguaje universal.

¿Cuál es el mejor sitio?

Voy a ser cauta, no me ponga en el compromiso. Los señalados por el Ayuntamiento vamos a decir. Hay que ser empáticos para que los demás puedan disfrutar también.

Bueno, que haya elegido Poniente para la foto…

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Es una declaración de intenciones (risas). Es que nací y vivo de toda la vida aquí en Marqués de San Esteban. Barro para casa.