La Noche de los Fuegos de Gijón no lanzará artificios desde el mar por "seguridad"

No habrá artificios desde el mar. La Noche de los Fuegos de Gijón se celebrará este año, finalmente, con el mismo protocolo que el de estos últimos años: un único punto de tiro desde el cerro de Santa Catalina. Divertia comunicó esta mañana que, pese a haber anunciado hace unos días su idea de incorporar dos nuevos puntos de tiro desde el mar, recuperando una tradición perdida hace décadas, se ha decidido abandonar la iniciativa, al menos este año, por cuestiones de "seguridad".

"Tras analizar el plan inicial y estudiar las condiciones necesarias para llevarlo a cabo, finalmente no se puede garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad exigibles", señalan desde Divertia. Así, la Noche de los Fuegos será como la de estos últimos años, con toda la logística centrada en el Cerro.

"Según la resolución de las autoridades competentes, no es posible asegurar, con las garantías suficientes, la estabilidad y el ángulo de lanzamiento de la embarcación, así como las condiciones de fondeo y las distancias de seguridad requeridas para el uso de material pirotécnico, sujeto además a la normativa específica sobre mercancías peligrosas en los puertos", completa Divertia.