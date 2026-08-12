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Pasado el eclipse llega otro fenómeno espectacular: las mareas vivas, con más zona intermareal a la vista y mucha vida en la costa

Los expertos señalan que los momentos de bajamar de hoy y mañana serán más acusados y destacan el ejemplo de Gijón

La playa de San Lorenzo, ayer.

La playa de San Lorenzo, ayer. / Ángel González

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S. F. Lombardía

Gijón

Superado el eclipse, queda todavía un fenómeno interesante que ya se está gestando: las mareas vivas.

Este miércoles ha sido luna nueva, con el sol, la luna y la tierra alineados, y la atracción gravitatoria del sol y la luna, sumados en la misma dirección, dejarán pleamares y bajamares más acusadas.

La Sociedad Astronómica Asturiana (Omega) señala que «el océano no responde de forma instantánea a la gravedad» y que, por eso, estas mareas vivas, aunque ya ocurren desde ayer, se notarán especialmente mañana. La sociedad pone de ejemplo a Gijón, que tendrá una gran bajamar al mediodía del viernes, y anima a los curiosos a comprobarlo en alguna playa.

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«Verás aparecer zonas del arenal que normalmente permanecen cubiertas por el agua, más charcas intermareales y una oportunidad fantástica para observar la vida de la costa», dicen desde Omega, que piden actuar con prudencia, sin remover piedras ni sacar a animales de su hábitat. La sociedad astronómica lanza otro consejo, este ya más obvio: cuidado a la hora de elegir sitio en la playa. «El mar puede avanzar decenas de metros en apenas unas horas. Más de una sombrilla ha acabado flotando por no tenerlo en cuenta», dicen. n

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