La Peña El Puyazu, con pregón de estreno: "Siempre quisimos aportar para mantener viva la Feria de Begoña"

La peña taurina El Puyazu se doctoró ayer en las lides de la feria de Begoña y dejó atrás sus tres años de toma de contacto con la afición torera gijonesa para ganarse una posición entre los solventes. "Cuando hace ya tres años comenzamos la andadura de nuestra peña lo hicimos con una idea muy clara: queríamos aportar nuestro granito de arena para mantener viva la afición taurina en Gijón y, sobre todo, para que nuestra Feria de Begoña siguiese siendo uno de esos acontecimientos que forman parte inseparable del verano, de la tradición y de la propia identidad de nuestra ciudad", explicó el presidente de la peña, Agustín Moure. Ese gran paso lo daban ayer con la celebración del I Pregón Taurino de la entidad, un añadido a "la que para nosotros es la semana más esperada del año". Para levantar el telón contaban ayer con Ignacio Peláez, delegado de la edición gijonesa de LA NUEVA ESPAÑA, para ellos "más que un periodista, un aficionado".

Peláez, muy honrado, puso en valor "el compromiso de los aficionados en defender la feria de Begoña en particular y la tauromaquia en general", y destacó la presencia cada vez mayor "de jóvenes en las plazas". Pero los taurinos, reconoció, "no podemos relajarnos, porque hay quien quiere acabar con ello. El riesgo es real y en Asturias más"

Fue la suya una mirada también a un pasado en la que se recordó "desde niño viendo toros por la tele, lo que me enseño valores como el respeto, la constancia y el sacrificio". Fueron los toros, dijo, los que marcaron su vida ya que "me llevaron al periodismo", y se ganó a todos cuando confesó que "no me imagino un 15 de agosto sin estar viendo toros en El Bibio". Como todos los presentes.