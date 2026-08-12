Poniente coge color con "La casa azul" para bailar y pasar un buen rato

Poniente fue este martes en una pista de baile de colores. Las luces, la estética futurista y el pop electrónico de "La Casa Azul" llenaron el escenario mientras el público se dejaba llevar por unas canciones pensadas para bailar y pasar un buen rato. Algunos habían acudido sabiendo perfectamente a lo que iban, pero otros se acercaron a la playa "a ciegas" para conocer al grupo barcelonés y conectar con su ritmo.

La carta de presentación ya dejaba a las claras le intencion del grupo liderado por Guille Milkyway. "La fiesta universal" avisó de que aquella iba a ser una noche para moverse. "Muy felices de estar en Gijón", afirmó el artista antes de animar al público a vivir una "noche diferente".

Aunque para Juan Fernández, Rocío Pérez y sus hijos, Juan y Leo, la noche no fue distinta a la del pasado lunes. "Al igual que ayer, venimos a la aventura", contaban. Tampoco esperaban encontrarse con una propuesta así. "No nos esperábamos esto", reconocía Fernández, aunque pronto encontró la forma de definir lo que estaba viendo. "Es algo así como futurista, me recuerda a alguna discoteca de cuando era joven", bromeó.

Con el concierto ya lanzado, llegó "La gran esfera", una canción que Milkyway utilizó para hablar de "la gente bonita" y de cómo cambia la forma de mirar el mundo con los años. Recordó que de pequeño veía el mundo de los mayores como "algo complicado" y que acabó creando "un refugio" para protegerse, un lugar donde "nadie podía entrar" y la violencia de fuera quedaba lejos. Después entendió que aquella barrera también le impedía abrirse. "Estos amigos que me acompañan me esperaron a que rompiera esa barrera", explicó para presentar al resto de la banda.

Público en Poniente. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Mientras, entre el público, seguía la sorpresa. En este caso eran Fran Torre, Raúl Naves y Pablo Suárez, de Lugo quienes aprovecharon que Naves tiene casa en la ciudad para venir a la Semana Grande. "No nos íbamos a quedar en casa", bromeaban. Terminaron enganchados a la propuesta. "Tienen gracia, saldríamos luego con ellos de fiesta", dijeron entre risas para resumir perfectamente el ambiente que se vivió en Poniente: cientos de personas dejándose llevar por la música electropop. Y tienen claro que todavía queda mucha Semana Grande por delante: "Si no llueve aquí estaremos todos los días".

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A pocos metros del escenario, Yolanda Barco y Jorge Rodríguez tenían una ventaja sobre el resto. "Tenemos el piso aquí", dijeron señalando hacia un edificio cercano. La noche anterior ya habían escuchado la música desde la terraza, cansados después de regresar de viaje. Este martes decidieron acercarse. "Hoy ya nos animamos, venimos a ciegas, pero con buena actitud". Y poco a poco, Poniente fue entrando en el juego. El público que había llegado sin saber muy bien qué iba a encontrarse terminó siguiendo el ritmo de las canciones, mientras las luces y la puesta en escena de La Casa Azul hacían el resto. La sorpresa dio paso al baile y, cuando quisieron darse cuenta, la noche ya era una gran fiesta