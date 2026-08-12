El Principado adjudica a Getinsa la actualización del proyecto de acceso a la intermodal de la Zalia

La Consejería de Movilidad del Principado de Asturias a TPF Getinsa Euroestudios el contrato para actualizar el proyecto para construir el viario general de acceso a la estación intermodal de mercancías prevista en la Zalia. El contrato se ha adjudicado en 106.400 euros más IVA, con una baja del 25% sobre el precio de licitación. El plazo que tendrá la firma adjudicataria para redactar la actualización del proyecto es de ocho meses.

El proyecto que se va a actualizar es el que se entregó en diciembre en 2015 por Getinsa-Payma y que fue aprobado en noviembre de 2016 por la Consejería, que entonces se denominaba de Fomento.

La actualización del proyecto tiene como prioridades dar continuidad a la carretera AS-326 y dar acceso a la futura estación intermodal de mercancías de la Zalia.

El viario general de acceso a la intermodal, en zonas aún sin urbanizar de la Zalia, se estructura en base a los viales contemplados en el Plan Especial de la Zalia, que va desde la conexión con la carretera de acceso a la Zalia desde El Montico hasta el vial ya ejecutado en la fase 1 de la Zalia.

Entre las modificaciones que se incluirán respecto al proyecto inicial, se contempla la disposición de la infraestructura necesaria para establecer una línea soterrada de alta tensión en la mediana del futuro vial, tanto en los viales principales (que tendrán con una sección de 30 metros de ancho calzada de doble carril, mediana de separación y aceras), como para los viales secundarios, con una sección de 25 metros de ancho y misma distribución que los viales principales, de los que sólo se diferenciarán en que tendrán una mediana de 2 metros de años frente a los 7 metros de los principales.

La actualización del proyecto incluye lo relativo a las expropiaciones, reposición de servicios afectados, actuación arqueológica e integración ambiental, con la redacción del correspondiente estudio ambiental.