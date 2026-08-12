"Se puede salir de una adicción, pero con tiempo, esfuerzo y acompañado", dicen los expertos

"Hace siete años volví a nacer en Gijón". Lo dijo ayer Poul Montiel, una persona que sabe bien lo que significa empezar de nuevo porque, gracias a las entidades sociales de la ciudad, y tras un grave proceso de adicción, lleva más de un lustro sin consumir. Su historia fue una de las protagonistas de la mesa redonda "Adicciones: un equipo en Gijón hacia la esperanza" organizada ayer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) con la participación de Proyecto Hombre Asturias, Fundación Albergue Covadonga y la Asociación Gijonesa de Caridad, conocida como la Cocina Económica.

Durante el encuentro, moderado por el director general de Proyecto Hombre, Chechu Pérez-Espinosa González-Lobón, y en presencia del edil Guzmán Pendás, las tres organizaciones coincidieron en una idea: nadie debería afrontar sin apoyo una adicción. A Poul Montiel lo apoyaron las tres entidades organizadoras y hoy celebra llevar seis o siete años sin consumir. "El primer paso es aceptar que tenemos un problema y ahí es cuando empiezan los cambios", explicó, emocionado. Su recuperación, dijo, comenzó al enfrentarse a la preocupación de sus hijos: "Vi la mirada de tristeza de mis hijos y dije: ‘Dios mío, ¿qué estoy haciendo?’". Ayer, Montiel dejo su mensaje para quienes todavía estén luchando: "No os rindáis. Nunca es tarde para volver a empezar".

Por su parte, Miriam Vázquez Terente, técnica de Programas del Albergue Covadonga, explicó que su entidad busca ofrecer "un espacio seguro, un espacio donde se puedan sentir acompañados", mientras que desde la Asociación Gijonesa de Caridad, Pablo Uría, coordinador del centro de primera acogida, destacó servicios que cubren desde la alimentación hasta el autocuidado y la atención dental. "Básicamente, es estar ahí, que esa persona pueda ser consciente de que tiene un sitio al que acudir", resumió.

En Proyecto Hombre, Beatriz Gutiérrez Aller, directora del centro de atención múltiple del recurso, definió el objetivo como "ofrecer una esperanza" a quienes llegan atravesando una situación de desesperanza vital. El proceso abarca desde la desintoxicación hasta la autonomía, y cuenta también con una perspectiva de género y un programa específico para mujeres.

La importancia de esta coordinación quedó reflejada en un caso reciente explicado por Uría: una persona que acudía a Proyecto Hombre, en situación de calle y con consumo activo, fue derivada a la Cocina Económica y posteriormente se coordinó su atención con el Albergue Covadonga. "Lo que hacemos al trabajar en red es que la persona se sienta acompañada, sienta que vamos de la mano y que el proceso que ha decidido iniciar no se sienta solo", explicó.

La posibilidad de recuperarse fue otra de las cuestiones centrales de la mesa. "Sí se puede salir de una adicción, aunque el proceso requiere tiempo, esfuerzo y acompañamiento". Lo dijo Jaime Gandarillas, voluntario de Cocina Económica y Proyecto Hombre explicó que "es un proceso que vas a tener siempre y vas a tener que tenerlo controlado y aprender de ello". Beatriz Gutiérrez añadió que incluso una recaída no tiene por qué significar un fracaso: "Éxito es una persona que aunque tenga recaídas está ahí intentándolo".