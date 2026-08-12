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Estas son las restricciones al tráfico a partir de mañana en Gijón por el colofón de Semana Grande

Con motivo de la Noche de los Fuegos y del Restallón, no se podrá aparcar en el entorno de Campo Valdés y se habilitarán varios cortes y desvíos por el paseo marítimo

Ambiente de Gijón en fiestas.

Ambiente de Gijón en fiestas. / Mario Canteli

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S. F. Lombardía

Gijón se acerca a su colofón de Semana Grande y, por seguridad, el Ayuntamiento coordina un protocolo de restricciones al tráfico. Así, y por la Noche de los Fuegos, quedará prohibido desde la medianoche de este jueves estacionar en el entorno de Campo Valdés, la plaza del Arcipreste Ramón Piquero (la plazoleta entre el Santo Ángel y San Pedro) y la avenida de la Salle, conocida como Camín de la Fontica. Ya el día 14, se prohibirá por la noche la circulación por el paseo de la playa. Por el Restallón las restricciones serán similares con algunos desvíos habilitados.

El corte del paseo del Muro al tráfico rodado el día 14 comenzará a las 22.30 horas. Dependiendo de cómo se desarrolle la jornada, el Consistorio barajará cortar también el acceso a la avenida de José García Bernardo en el Rinconín. La medida se ejecutará "si las condicoines de seguridad lo aconsejan", pero se permitirá siempre el paso de residentes.

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El horario de los cortes también podrá adelantarse sobre la marcha si se aprecia un riesgo para los peatones. Durante esta jornada de viernes, por lo demás, el acceso a Cimavilla podrá hacer por la plaza de Marqués y por la calle Óscar Olavarría. Tras el espectáculo pirotécnico, y una vez que el entorno vuelva a estar lo suficientemente despejado de peatones, se volverán a abrir las vías.

Respecto a la jornada del Restallón, seguirá activa la prohibición de estacionar en Campo Valdés y alrededores. Además, el tráfico rodado de la calle Ventura Álvarez Sala que circule en dirección a la playa será desviado por los Jardines del Náutico y, mientras dure el evento, para subir a Cimavilla solo se habilitará la opción de hacerlo por el lateral de la plaza del Marqués.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público durante estas próximas jornadas para evitar atascos innecesarios y pide seguir las indicaciones de los agentes de la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil que se encuentren en la zona.

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