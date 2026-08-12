Un sonido grave avisó en la Laboral de la oscuridad total que llegó con el eclipse

Las personas con déficits visuales tenían ayer una cita distinta con el eclipse asturiano. Era en la Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, y hasta allí se fue Ramón García. En el centro cultural se propusieron acercarles el eclipse utilizando el "LightSound", un dispositivo que transforma la intensidad de la luz en sonido. A más luz, más agudo es el tono y, durante el eclipse, debido a la oscuridad, se vuelve más grave. "Es una analogía", explica García sobre lo que iba a poder comprobar luego.

El aparato, diseñado en Harvard para el desierto de Arizona, consiguió funcionar pese a las complicaciones que puso Asturias y logró que la experiencia fuese todo un éxito para un amplio grupo de personas que llegó hasta el centro de Cabueñes con esa ilusión, dispuestas a vivir el fenómeno como uno más. El sol, enterrado entre las nubes, puso a este grupo de invidentes las mismas dificultades que al resto de asturianos y visitantes, pero no apagó las ganas de disfrutar de todos. "Encantados de que el evento haya levantado expectativas", relataba Ramón García. "Poco a poco se fue sumando gente y estamos muy contentos, también formamos parte de esto", señaló.