La renovación tecnológica de la red de fibra óptica del Principado multiplicará su capacidad para que llegue a 10 gigas

Asturcón recorre más de mil kilómetros del Principado para llevar conexión a zonas donde no llegan las grandes redes comerciales. Ahora, esta infraestructura pública afronta una renovación tecnológica para multiplicar su capacidad y adaptarse al aumento de la demanda de datos.

El Gobierno del Principado ha adjudicado a Telecable la renovación integral de la equipación electrónica de la red por 1,3 millones de euros. El cambio permitirá que las conexiones pasen de los actuales 100 megabits por segundo a 10 gigabits, una capacidad cien veces mayor y preparada para futuras ampliaciones.La red alcanza actualmente más de 65.000 puntos de conexión y unos 7.000 usuarios, principalmente en zonas rurales y comarcas donde no existe cobertura comercial. Además, da servicio a doce hospitales y sirve de soporte a nueve operadores de telecomunicaciones.

El director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, destacó que la renovación permitirá aumentar el tráfico que soporta la infraestructura y abrir nuevas posibilidades para la innovación. "El dato es el petróleo del futuro, el oro del futuro", señaló durante la presentación.

La intención del Principado es que Asturcón y Gitpa, su operador neutro, tengan un papel más amplio en la llamada economía del dato, dando soporte a nuevos proyectos tecnológicos, favoreciendo la llegada de empresas y ampliando las posibilidades para operadores que tienen dificultades para llegar a determinados territorios.

Asturcón fue pionera en 2005 al convertirse en una de las primeras redes de fibra hasta el hogar de España. Su carácter público hace que se concentre en zonas donde no existe suficiente oferta comercial. Actualmente se extiende por más de una veintena de concejos y 53 localidades. La actualización beneficiará directamente a los más de 7.000 abonados, pero también mejorará las comunicaciones de las administraciones públicas que utilizan la red.

La actuación contempla la sustitución del equipamiento electrónico de los 20 nodos activos y la implantación de tecnología GPON/XGS-PON. La primera fase, ya en marcha, consiste en crear una maqueta y un laboratorio para realizar las pruebas. Después se llevará a cabo la migración de los clientes y la renovación de sus equipos de usuario. Finalmente, se acometerán las ampliaciones y modificaciones necesarias durante la vigencia del contrato.

El plazo inicialmente previsto para la segunda fase es de 56 semanas, aunque el gerente de Gitpa, Luis González, apunta a que podría reducirse gracias a la compatibilidad del nuevo sistema con parte de los equipos existentes.

La nueva tecnología permitirá además reducir el consumo energético y el espacio necesario para los equipos, al tiempo que mejorará la fiabilidad de la red. González subrayó que la infraestructura quedará preparada para velocidades superiores: "En breve podremos hablar incluso de hasta 50 gigabits por segundo en la red de transporte".

La renovación también permitirá ampliar los usos de la red en materia de seguridad. El Principado trabaja en un proyecto piloto de ciberseguridad cuántica para las comunicaciones hospitalarias, con el objetivo de estudiar cómo estas tecnologías pueden reforzar la protección de datos y comunicaciones sanitarias. "Nos va a permitir elaborar ese piloto de ciberseguridad cuántica para nuestra red hospitalaria", explicó Lucas.

Para el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, la renovación forma parte de una estrategia más amplia de transformación económica. "No se trata únicamente de renovar equipos, sino de disponer de una red más moderna, con mayores prestaciones y capacidad para incorporar más servicios", defendió.