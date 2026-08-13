Asturias como punto de partida para emprender sin fronteras: el ejemplo de "Eleven People" o "Amphora Dubai"

Hay proyectos que necesitan mirar lejos para crecer, pero que encuentran en casa las razones para echar raíces. Esa idea estuvo presente en la charla "Emprendimiento que cruza fronteras", celebrada en el Pabellón Sabadell Herrero del Banco Sabadell que la directora Sectorial Territorial de la entidad, María Álvarez Pérez, se encargó de moderar. Allí, varias historias empresariales mostraron cómo Asturias puede ser punto de partida para proyectos capaces de llegar mucho más lejos.

Nicolás García, uno de los fundadores de "Eleven People", empresa de proyectos de aromatización, nació en Gijón y comenzó su trayectoria profesional hace ya muchos años en la propia Feria, dentro de la empresa familiar. En Madrid conoció a Carlos Martínez, natural de Caracas, y ambos decidieron poner en marcha un proyecto propio. Lo que empezó con dudas sobre si aquello sería un simple pasatiempo terminó creciendo hasta convertirse una empresa reconocida en dentro y fuera de Asturias. "La gente nos preguntaba por qué no lo hicimos en Madrid", comentaba García. "Asturias aporta singularidad al proyecto y con las herramientas que tenemos hoy en día no hay fronteras. Nos da identidad", continuó para explicar las razones de apostar por la región. Por su parte, Martínez también encontró en Asturias motivos para quedarse. "Es el lugar donde quiero estar el resto de mi vida", afirmó. Su mirada apunta a una región que, considera, tendrá un papel importante en los próximos años, "especialmente en tecnología".

Miriam Llano, CEO y fundadora de "Amphora Dubai" y miembro del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de España en Emiratos Árabes Unidos, conoce bien lo que significa construir un proyecto lejos de casa. Después de vivir en Londres y trabajar durante ocho años al frente del equipo de "Cosentino" en Oriente Medio, creó su propia empresa de marketing, diseño y arquitectura. Su consejo para quienes quieran emprender pasa justamente por no saltarse ese aprendizaje previo. "No se puede lanzar algo de la nada, acaba siendo mediocre. Hay que pasar por el barro para conocer el mundo. La experiencia es clave", señaló.

Amphora trabaja actualmente con clientes de distintas partes del mundo y Llano destaca la importancia de saber adaptarse a cada cultura. "En Oriente Medio las relaciones interpersonales son muy importantes", explicó, poniendo como ejemplo algunos contratos que se han perdido en mesas de restaurantes al no conocer las normas de educación que rigen otras culturas. Para Llano, España cuenta con un activo especialmente valorado fuera: sus profesionales. El problema, en el caso de Asturias, aparece cuando las empresas buscan incorporar jóvenes preparados para trabajar en mercados internacionales. "Quiero contratar a chavales asturianos, pero no hablan inglés", lamentó.

La falta de conocimiento sobre el propio tejido empresarial es una de las preocupaciones de Bruno López, director general de Asturex. "Muchos jóvenes conocen las grandes compañías asturianas, pero desconocen otras empresas de aquí con proyectos internacionales que también necesitan talento", expresó. Para él una de las grandes labores de su empresa es acercas esas empresas a los estudiantes. "Muchos se van a Madrid, pero el primer paso lo tienen aquí. Hay oportunidades", afirmó López. Aunque el contexto geopolítico no facilita el camino y la actividad exterior es complicada. "Nos sentimos como Astérix contra los romanos", resumió. Aun así, sostiene que merece la pena seguir llevando Asturias al exterior.

"Asturias es un muy buen lugar para emprender, no he vivido una época mejor que la actual", expresó el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, que destacó la combinación de cultura, calidad de vida, paisaje, deporte y oportunidades empresariales que ofrece la región. Por ello, para estos empresarios, Asturias sigue siendo el lugar desde el que mirar el mundo.