Carmen Moreno asegura que apoyar a una candidata oficial "incapacita" a la dirección del PSOE gijonés para las primarias

El nombramiento de una candidata oficial "incapacita a la actual dirección del partido a organizar el proceso de primarias". Así lo asegura Carmen Moreno, aspirante a las primarias del PSOE gijonés, tras confirmar la ejecutiva local del partido su apoyo a Lara Martínez, viceconsejera de Turismo, y cuya elección adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La exgerente de la Unión de Comerciantes muestra su "asombro y preocupación" por una decisión de la que responsabiliza directamente al secretario general, Monchu García, y al secretario de organización, Jorge Antuña.

A juicio Moreno, la existencia de una candidata oficial con apoyo explícito de la ejecutiva "atenta contra la letra, el espíritu y los valores de los procesos de primarias del PSOE como son la transparencia, la objetividad y la igualdad además de la soberanía del voto de la militancia" de acuerdo a los estatutos del partido. Asegura que "ya que desde el mismo momento del nombramiento de una candidata oficial queda en entredicho la neutralidad de la misma (la dirección del partido) en el citado proceso".

La aspirante considera que el paso adelante de Martínez con el apoyo de la ejecutiva "es una acción que muestra la debilidad y el miedo de parte de la actual dirección del PSOE local a darle la palabra a una militancia seria y madura". Esa militancia, dice, "no necesita ser pastoreada y sin direcciones políticas que le condicionen". "Hace mucho tiempo que las mujeres socialistas no necesitamos ir tuteladas", añade.

"Estoy convencida de que el partido sabrá garantizar el buen desarrollo de las primarias de septiembre, pero actitudes como las que han tenido ambos secretarios no colaboran a la tranquilidad de la militancia que es quien tiene el voto y por tanto la decisión libre, sin coacciones y sin direcciones políticas que le condicionen su decisión", completa la exgerente, que defiende crear una candidatura "de unidad" y "capaz de derrotar a la derecha".

La queja de Moreno se suma a otras como las de José Ramón Tuero, otro de los posibles aspirantes a las primarias, y que reprochó también el apoyo explícito a un candidato y defendió que "la militancia debe ser soberana".