El colegio gijonés de Nuevo Roces ultima detalles para su inminente apertura: "Es una gran instalación que ofrece posibilidades de nuevas metodologías por sus espacios"

El colegio de Nuevo Roces ya tiene prácticamente todo listo para su estreno, que llegará al inicio del curso escolar. La consejera de Educación, Eva Ledo, aseguró este jueves en su visita a la Feria de Muestras que "estamos ultimando los detalles de las aulas y ya vemos una realidad". "Espero que las familias vean el colegio como lo veo yo, como una gran instalación y con posibilidades de nuevas metodologías gracias a los espacios", expresó Ledo.

La constructora Citanias terminó los trabajos de la obra del colegio a finales de mayo y, desde el 1 de julio, las tareas se centran en amueblar el centro educativo, ubicado en la calle Benito Otero Martínez y con un presupuesto de 16,52 millones de euros. De cara a su primer curso, registró 203 solicitudes de matrícula. El colegio arrancará con once unidades, cuatro en el segundo ciclo de Educación Infantil y siete en Primaria.

En su visita a la Feria de Muestras, la consejera de Educación manifestó que buscaba "afianzar lazos con empresas con las que ya estamos colaborando en Formación Procesional". "Casi 11.000 alumnos están haciendo formación en empresas y es importante tener ese contacto. Queremos seguir aumentando ese núcleo y los sectores a los que llegan", comentó Ledo, que agregó que "queremos que las empresas sepan que estamos disponibles para seguir creciendo y formando el tejido empresarial que Asturias necesita".

Por la izquierda, Silvino Urizar, Yolanda Trabanco, Eva Ledo, Félix Baragaño y Juan Fombella. / Ángel González

De cara al inicio del curso, Ledo indicó que "estamos con mucha ilusión y ganas". Por el momento, señaló que "estamos trabajando con las plantillas y la semana que viene ya van a tener destino los funcionarios en prácticas que acaban de aprobar las oposiciones y, a final de agosto, será el turno de los funcionarios interinos".

En cuanto a los retos que se fijan desde la consejería de Educación para el curso, apuntó que "hay que seguir trabajando en aspectos como la atención a la diversidad, en las ratios y en la evaluación docente". Asimismo, para los siguientes cursos, añadió que ya han empezado a trabajar en la especialidad del asturiano. "Esperamos poder ponerlo en marcha tan pronto como tengamos los Reales Decretos del Ministerio publicados", zanjó.