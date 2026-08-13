Los empresarios defienden en la Feria una sostenibilidad "que no lastre la competitividad"

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) celebró ayer el día del Medio Ambiente con una jornada centrada en una cuestión clave para el futuro del tejido empresarial: "¿Es rentable la sostenibilidad?". La cita, organizada por la Cámara de Comercio de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias, abordó la sostenibilidad desde tres perspectivas: institucional, tecnológica y empresarial.

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, defendió que avanzar hacia un modelo sostenible puede generar beneficios más allá del medio ambiente. "En la mayoría de los casos es rentable medioambientalmente, socialmente, no solamente por el cuidado del planeta sino porque también genera avances y mejoras en la innovación para la sociedad", afirmó.

Calvo destacó además el papel de las administraciones públicas a la hora de impulsar este cambio, tanto mediante obligaciones como a través de incentivos. En este sentido, reclamó que las ayudas sean "estables y predecibles" y advirtió de la necesidad de no dejar atrás a las pequeñas y medianas empresas. "Hay que equilibrar la sostenibilidad con la competitividad", señaló, al tiempo que puso como ejemplo el proyecto de FADE y Caja Rural de Asturias "Reduce tu huella", destinado a facilitar que las empresas conviertan la sostenibilidad en una ventaja competitiva.

La directora de Innovación de ALSA, Cristina Ortega, trasladó al debate la experiencia de la compañía con la electrificación de su flota. Reconoció que inicialmente existía un riesgo, especialmente por la autonomía de los autobuses en las líneas largas, pero finalmente consideraron que "merecía la pena". Para Ortega, el reto futuro será conseguir "un servicio más adaptado para que sea un derecho real para las personas".

Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, apuntó que "socialmente está claro que es rentable trabajar en sostenibilidad: lo es para las personas, para la salud, para el planeta", aunque señaló como principal dificultad conseguir que las empresas sigan siendo competitivas dentro de un marco normativo e incentivador homogéneo.

Por su parte, Rubén González, de Gijón Azul y de la Escuela Superior de la Marina Civil, defendió que ya forma parte de la propia actividad empresarial y recordó que "la propia función contiene la palabra sostenibilidad".