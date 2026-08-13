Ni estabilidad, ni condiciones de fondeo, ni distancia de seguridad: las razones para que Gijón no recupere fuegos artificiales lanzados desde el mar

No podrá ser este año. El Ayuntamiento comunicó ayer que la idea de sumar dos nuevos puntos de tiro desde el mar para la Noche de los Fuegos tendrá que esperar hasta nuevo aviso y por razones de "seguridad". La hoja de ruta, por lo tanto, vuelve al planteamiento habitual de estos últimos años: todos los fuegos se lanzarán desde el cerro de Santa Catalina, donde ayer ya se colocaron las primeras vallas de seguridad para que la empresa responsable de la cita, Pirotecnia Zaragozana, pueda empezar desde hoy a trabajar sobre el terreno.

El propio Consistorio, a través de Divertia, había anunciado la semana pasada que estaba explorando la posibilidad de ampliar los puntos de tiro y lanzar parte de la carga pirotécnica desde el mar, algo que no se realiza en la ciudad desde hace casi tres décadas, pero tras tramitar los permisos correspondientes se ha considerado que no había garantías de emplear una embarcación como punto de tiro pudiese dar la "estabilidad" suficiente para evitar posibles accidentes.

Lo que planteaba el Consistorio era mantener el Cerro como "centro neurálgico" del operativo, tal y como se viene haciendo hasta ahora, pero incorporar dos puntos de tiro complementarios, con menor carga pirotécnica, para potenciar el efecto visual del espectáculo. Esos dos lanzamientos se pretendían realizar desde el mar y usando al menos una embarcación. Divertia quería contar con tres puntos de tiro en total para "ampliar las posibilidades creativas de la exhibición" y recuperar esta fórmula de lanzamientos pirotécnicos desde el mar que, según la empresa, se hizo por última vez en Gijón en el verano del año de 1999.

Pero, para ello, se necesitaban permisos específicos de dos autoridades: Capitanía Marítima y la Guardia Civil. Y ayer Divertia señaló que "tras analizar el plan inicial y estudiar las condiciones necesarias para llevarlo a cabo" la hoja de ruta que se había diseñado desde la empresa pública se cancela porque no aportaba "garantías" respecto a los "requisitos técnicos y de seguridad exigibles".

En concreto: "Según la resolución de las autoridades competentes, no es posible asegurar, con garantías suficientes, la estabilidad y el ángulo de lanzamiento de la embarcación". Esas resoluciones también hacían dudar de que se pudiesen blindar "las condiciones de fondeo y las distancias de seguridad requeridas para el uso de material pirotécnico". En este caso, además, Capitanía Marítima y la Guardia Civil esgrimieron que el uso de pirotecnia, considerada mercancía peligrosa, podría suponer un incumplimiento de la normativa vigente sobre el empleo de este tipo de materiales en entornos portuarios.

Queda postergada de nuevo, así, una propuesta que lleva años rondando las mentes de las autoridades municipales, que ya el año pasado habían planteado sumar nuevos puntos de tiro, en aquella ocasión, con lanzamientos desde los arenales de San Lorenzo y Poniente. Fue aquella vez Demarcación de Costas la autoridad que vetó la propuesta. Alegó que con ella se podrían generar situaciones de peligro y defendió que en citas multitudinarias de este estilo las playas debían quedar liberadas para que el esparcimiento del público.

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Pirotecnia Zaragozana, en cualquier caso, llevaba semanas trabajando de acuerdo a los dos escenarios posibles y ya tiene diseñado el operativo que a partir de hoy comenzará a instalarse en el Cerro. Es la adjudicataria de la Noche de los Fuegos de Gijón desde el año pasado y en su contrato Divertia ya había incluido como requisito que el equipo técnico debía ser capaz de montar un espectáculo con varios puntos de tiro en caso de que así se decidiese desde el Ayuntamiento.