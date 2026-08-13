La Fiscalía pide prisión provisional para otros dos integrantes de la banda que atracaba joyerías en Gijón

La Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para otros dos integrantes de la banda que atracaba joyerías de la ciudad y que ha sido desarticulada por la Policía Nacional. Uno de los implicados, de hecho, había quedado en libertad tras un primer paso a disposición judicial, pero desde entonces se han hallado nuevas pruebas en su contra. Hasta ahora, ya se había decretado prisión provisional para otros dos implicados, si bien para uno de ellos la medida duraría solo hasta que entregase su pasaporte.

Por ahora, la Fiscalía atribuye a los detenidos un delito de robo con violencia e intimidación y otro de pertenencia a grupo criminal. Solicita esta medida cautelar de prisión al considerar que existe riesgo de fuga por la elevada pena a la que podrían enfrentarse los involucrados de ser declarados culpables. Se aprecia también el riesgo de reiteración delictiva.

En total, la Policía Nacional detuvo a seis personas. La investigación se había iniciado a principios del mes de mayo, después de un atraco cometido en una joyería de Gijón que puso en marcha las pesquisas. "En el asalto habían participado tres varones. Mientras uno de ellos amenazaba con un arma de fuego a la empleada, otro se encargaba de recoger las joyas", informa la Policía. Dos meses después, el mismo grupo actuó de nuevo en otro local y mediante un procedimiento similar. "Los tres asaltantes accedieron al establecimiento y amordazaron a la trabajadora con cinta aislante, consiguiendo hacerse con diferentes piezas de joyería antes de huir del lugar", señala.

Una investigación "especialmente compleja"

Señalan también los agentes que "la investigación ha sido especialmente compleja, tanto por la forma de actuar de los atracadores como por la necesidad de identificar a todos sus integrantes y determinar el papel que desempeñaba cada uno de ellos". La brigada realizó un seguimiento a los sospechosos durante semanas para localizar a todos los involucrados tanto en los robos como en la receptación de las joyas. La semana pasada, "un operativo desplegado en distintos puntos de Gijón" permitió acometer los arrestos. Se ha llevado a cabo, además, seis registros domiciliarios en los que se localizaron "numerosas joyas" procedentes de los asaltos y dinero en efectivo.

La operación se saldó con la detención de seis personas: tres de ellas como presuntos autores materiales de los robos y otras tres por su presunta participación como receptadores de los efectos sustraídos. "La investigación ha permitido además identificar y detener a las personas que, presuntamente, se encargaban de recibir y dar salida a las joyas sustraídas, cerrando así el circuito utilizado por el grupo tras los atracos", añaden los agentes.