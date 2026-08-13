"GastroPrau Fest" le tiende la mano al queso Los Beyos

Las tres cosas que más gustan a los asturianos, son "la comida, la bebida y la folixa", según Javier Higuero, director técnico de "GatroPrau Fest". Y las tres se darán la mano el 25 de septiembre en el Pueblu d’Asturies por una causa vital: salvar de la extinción a la IGP Queso Los Beyos. La presentación del nuevo evento impulsado por Tierra Astur Sidrerías con el apoyo de Alimentos del Paraíso y Caja Rural de Asturias, se hizo ayer en la Fidma y allí se contó que se busca trasladar el espíritu de las romerías rurales al corazón de Gijón.

Juan Carlos Martínez, de Sidrerías Tierra Astur, definió la iniciativa como "un homenaje y un empuje organizado desde la ciudad hacia el campo". Y destacó el objetivo principal de la cita, que trata de ser "un evento solidario en el que ayudaremos a empujar la producción de la IGP del queso Los Beyos, en la que ahora mismo solo queda un elaborador produciendo este queso, lo que lo pone en grave riesgo de desaparición. Así que todo el beneficio que salga de este evento será destinado a apoyar precisamente esa IGP con un proyecto que encabeza el Ayuntamiento de Amieva", como es la reapertura de su quesería municipal.

El evento servirá de antesala para Agropec. Con el formato de una fiesta de prau, con música y barraca, habrá también una exposición de degustación que será un gran escaparate para los productores regionales. Así lo señaló María Begoña López, directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación de Asturias. "GastroPrau Fest viene a impulsar las marcas de calidad que tenemos en Asturias, Alimentos del Paraíso, donde están recogidas la ternera asturiana, todos los tipos de quesos, la sidra, el vino". El queso, eso sí, ejercerá como eje central de la experiencia gastronómica. López incidió en la importancia de la vertiente solidaria para "impulsar de nuevo el queso de Los Beyos, que todavía tenemos un productor pero queremos ver si alguien más se anima porque es un queso de altísima calidad". La cita contará además con un cartel musical altruista formado por artistas como José Manuel Tejedor, "Algaire" o la Banda de Gaitas Saxum.

Higuero resumió la esencia de lo que se vivirá el próximo 25 de septiembre como a un homenaje al campo asturiano, a sus productos y a sus productores. Y será también una herramienta para proteger el patrimonio alimentario asturiano, impulsar nuevas oportunidades de emprendimiento y empleo y favorecer la fijación de población en el medio rural. La fiesta con degustación será de 19.30 a 22.30 horas, con precio de entrada de 39 euros.