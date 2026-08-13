Gijón estrena un nuevo gran supermercado (y sortea un coche para celebrarlo)

Nuevo supermercado en la ciudad. Alimerka anuncia la inauguración de un nuevo local, esta vez, en la parroquia de Somió. El negocio se ubica en la confluencia de los caminos de las Azaleas, las Caléndulas y Poeta Basilio Fernández López y se suma a los otros 27 establecimientos que la cadena tiene abiertos en el municipio. Esta nueva sede abre sus puertas con una plantilla de 47 profesionales para dar cobertura a una superficie comercial de 3.000 metros cuadrados construidos, de los que más de 1.300 son patio público.

Explican desde Alimerka que el nuevo establecimiento incorpora "el formato comercial más completo" de la cadena, con secciones de pescadería, carnicería y charcutería propias, así como de platos preparados. Habrá ocho cajas de pago, cuatro tradicionales y las demás automáticas, y un espacio de aparcamiento con 76 plazas.

La empresa comunica también que con la nueva sede se hace una apuesta especial por la eficiencia energética, ya que el equipamiento se ha dotado de iluminación LED de bajo consumo y murales frigoríficos cerrados. También se han instalado pantallas digitales y etiquetas electrónicas para reducir el consumo de papel. El emplazamiento es, además, accesible.

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A modo de promoción, Alimerka está organizando varias actividades y, entre ellas, destaca el sorteo de un coche, un Renault 5 E-Tech, un modelo eléctrico, y que será de color amarillo en honor a la empresa. "Participarán en el sorteo todas las compras superiores a 50 euros realizadas en la nueva tienda del 13 al 22 de agosto, que contengan alguna de estas marcas: Campofrío, Queso Tres Oscos, Quesos Cerrato, Pan Comido by Cor y Embutidos Ezequiel", dice la empresa. El establecimiento ya está funcionando.