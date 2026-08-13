Michaël Lefel fue el primero en coger sitio en El Muro para hacer una foto analógica que "me recuerde lo que sentí en Gijón" el día del eclipse

Michaël Lefel tenía claro desde hace dos años que el 12 de agosto de 2026 debía estar muy pronto en el Muro de San Lorenzo. Viene desde Francia y está de vacaciones junto a su mujer, gijonesa. Así que ayer había decidido adelantarse al resto y buscar un lugar desde el que inmortalizar el eclipse de una forma poco habitual: con una cámara analógica. "Llevo desde las 6 de la mañana aquí", contaba. Llegar tan pronto tenía un motivo: no quedarse sin la posibilidad de tener un buen sitio. "Vi que había muchas caravanas y pensé que iba a haber muchos fotógrafos y gente con telescopios, pero fui el primero en llegar".

Su apuesta no son las grandes imágenes tomadas con equipos profesionales, sino una fotografía que combine el eclipse con el paisaje gijonés. "Yo no tengo un telescopio, mis amigos tienen telescopios muy grandes y van a poder hacer fotos muy buenas", explica. Frente a las millones de imágenes digitales que previsiblemente dejará el fenómeno, Lefel buscaba algo diferente: "Yo prefiero intentar hacer una foto del paisaje de Gijón en blanco y negro y un filtro especial para ver qué puedo conseguir, al final es algo original".

Aunque él ya sabía que iba a estar en Gijón el día del eclipse, la preparación técnica llegó mucho después. "Compré mi cámara analógica en enero de este año y desde entonces he estado haciendo fotos con ella para probarla y poder estar listo para esta jornada" explicaba nervioso por conseguir una foto diferente al resto.

Para Lefel, sin embargo, la fotografía va mucho más allá de captar una buena imagen. "Hacer fotos para mí es una manera de escribir los sentimientos que tenemos cuando vemos una cosa: una persona, la familia, un paisaje y, en este caso, el eclipse", afirmó.

Su objetivo es conseguir con la cámara lo mismo que un pintor con un cuadro: "Es poder traducir en una foto esos sentimientos. Como un pintor puede traducir también lo que siente en lo que pinta, es algo muy difícil y eso es lo que me gustaría poder conseguir hoy". Así, mientras el cielo se preparaba para ofrecer un espectáculo que a Gijón sólo llegó en su momento de oscuridad total, Michaël esperaba conseguir una imagen que no solo le recuerde el eclipse, sino también lo que sintió al vivirlo desde Gijón. Aunque las nubes se lo hubieran puesto casi imposible.