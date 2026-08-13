La plaza Mayor de Gijón se viene arriba cantando: "Estoy muy nerviosa pero me gusta cantar muchísimo", decía la espontánea Lisa Weber

La vergüenza se quedó ayer en casa y no pasó, ni de puntillas, por la Plaza Mayor gijonesa. Una plaza Mayor convertida en un escenario improvisado para quienes decidieron apuntarse al "Karaoke Rock Band", la original cita con la música de la Semana Grande, donde anónimos cantantes demostraron que las ganas de pasarlo bien están por encima de cualquier pánico escénico.

Entre los valientes que dieron el paso para coger el micrófono en ese karaoke con mucho público estuvieron Cristina Riesgo e Inés Teijido, que eligieron el tema "A quién le importa", de Alaska. Riesgo, que va a clases de canto, reconocía que el formato le parecía "muy original". "Lo que hay que hacer es venir a pasarlo bien, ¿qué puede ir mal? Pues muchas cosas, pero venimos a pasarlo bien", decía. Y ellas ya lo tienen claro, si algún día se hacen famosas su nombre artístico sería: "Madre e hija rockeras".

También se animó María Morán, compañera de Cristina en las clases de canto. "Como bebí un culín de sidra y vi a Cristina dije: ¿por qué no?", contaba entre risas, aunque reconocía que quizá necesitaba "otros dos culines más para subir ahí". Su canción, "The Best", de Tina Turner, iba dedicada a "mi tía, mis primos y mi hija, son mi club de fans que me verán desde abajo", confesó.

Público ayer animando a todos los que se subieron a cantar en la Plaza Mayor.

Madre e hija, Ainara Elices y Jara Álvarez, eligieron para cantr "Amante bandido", de Miguel Bosé, una de las favoritas de Jara. La pequeña reconocía estar nerviosa pero para ambas lo importante es "pasárnoslo bien, cantar y disfrutar juntas". Lisa Weber, alemana pero vecina de Gijón junto a su familia, se enfrentó por primera vez a un escenario tan grande. "Estoy muy nerviosa, pero me gusta cantar muchísimo", reconocía antes de interpretar "Zombie", de "The Cranberries". Mila González y Alba Manuela López también compartieron micrófono. Querían cantar "La Perla", de Rosalía, pero no estaba en el repertorio y terminaron eligiendo "Devuélveme a mi chica", de "Hombres G". La pequeña López, confesó estar nerviosa porque para ella "el escenario es muy alto".

El premio a las ganas de pasarlo bien se lo llevó "Happy Family", con Mariluz Tuya como representante del grupo. Eligieron "La chica Yé-yé" porque, según reconocieron entre carcajadas, "es la única que nos sabíamos la letra". Su filosofía era sencilla: "Si cantamos mal la gente se va a reír y si cantamos bien la gente se va a reír; perfecto".

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Porque en la Plaza Mayor no había jueces ni grandes exigencias, solo ganas de disfrutar. "Estamos en Gijón, son las fiestas y hay ganas de pasarlo bien", resumía el grupo de cuatro amigas . Algunos prefirieron quedarse entre el público, como Sara Álvarez, que no se apuntaba "porque no voy a hacer esa faena a los que están escuchando".