El PSOE de Gijón encamina unas primarias con volantazos

El paso adelante de Lara Martínez como candidata a las primarias del PSOE gijonés con el apoyo explícito de la ejecutiva vuelve a remover el tablero de una agrupación a la que se le vienen encima semanas complicadas. Aunque la dirección política del partido local defendió este martes que su facultad para alinearse con un aspirante concreto no afectará al proceso democrático de las primarias, su posicionamiento genera ahora más tensiones de las previstas dentro del partido, incluso entre los allegados a la propia ejecutiva, por dos motivos. El primero, que una parte de la militancia defendía concurrir a las primarias sin ningún candidato "oficial". El otro, que la persona que se postulaba hasta hace bien poco para ocupar ese puesto de "favorita" era otra, Manuel Vallina-Victorero, y que ahora previsiblemente dará un paso atrás tras sufrir una campaña interna de descrédito que llegó a oídos de la ejecutiva.

Unas primarias con volantazos

El paso adelante de Carmen Moreno en la asamblea ordinaria del partido el mes pasado parecía que aceleraba en la práctica un proceso de primarias que formalmente arrancará en septiembre. Desde entonces, José Ramón Tuero, concejal en activo e integrante de la ejecutiva, figura como uno de los más que probables contrincantes de la exgerente de la Unión de Comerciantes, si bien él, a su entorno, siempre ha trasladado que, de formalizar el paso, lo hará el mes que viene y cuando se abran los plazos estipulados para ello. Desde entonces, también, empezaron a sonar otros nombres como el de Alberto Ferrao, que por ahora sigue en dudas, y se daba por hecho que se acabaría concretando una especie de candidato oficial o de, al menos, un aspirante a las primarias que generase consenso en el seno de la ejecutiva.

Unas primarias con volantazos

Para esto último, y superada una época en la que se barajaba apostar por consejeros con presencia local como Concepción Saavedra y Alejandro Calvo, lideraban la lista de posibles dos nombres: los de Lara Martínez y Manuel Vallina. Y no sonaban sin motivos. Fueron los que habían recibido un mayor respaldo en la encuesta que la ejecutiva había lanzado a una décima parte de los afiliados a modo de sondeo. Y a inicios de este verano, y de acuerdo a esas encuestas, la ejecutiva, con el secretario general Monchu García a la cabeza, contactó con Lara Martínez para estudiar si estaría dispuesta a dar el paso. Ese primer tanteo a inicios de verano, sin embargo, no se saldó con ninguna certeza y la viceconsejera parecía estar más bien por la labor de apartarse. El cirujano, entonces, pasó a ser el favorito, si bien su entorno se cuidó de no dar pasos precipitados: el facultativo nunca llegó a verbalizar abiertamente que se postulaba y se mantenía a la espera. El médico, además, ya había vivido un proceso similar en las primarias anteriores, cuando también su nombre había sonado como posible aspirante antes de que la ejecutiva se decidiese por Luis Manuel Flórez, "Floro".

Unas primarias con volantazos

Esta vez, sin embargo, dentro del propio partido ocurrió algo que no se esperaba. Voces socialistas, en general vinculadas a la candidatura de Carmen Moreno (pero no solo), empezaron a sembrar dudas sobre Vallina entre bambalinas, con reproches que aseguraban que algunas de las creencias privadas del gijonés y sus supuestos vínculos con determinadas asociaciones no eran compatibles con la línea ideológica actual del partido, por ejemplo. Hubo otros comentarios que directamente podrían interpretarse como ataques de índole personal y muy graves.

Como ocurre a veces en estos casos, la bola de nieve fue creciendo y llegó a oídos de la ejecutiva y del propio Monchu García, que llegó a reunirse con Vallina para tratar el tema. De esa cita el secretario general ya no salió convencido: surgió el temor de que esos comentarios pudiesen mermar sus opciones como candidato a las primarias o incluso de que pudiese suponer un problema en las elecciones municipales. Comenzó entonces a gestarse en la Casa del Pueblo un volantazo de última hora con Martínez como nueva opción prioritaria, esta vez ya con el acuerdo de la socialista. El acuerdo se materializó a finales de la seman pasada.

Hasta entonces, en el entorno de la directiva del PSOE gijonés se daba por hecho que el respaldo de la ejecutiva sería para el médico y que la viceconsejera no se postularía. De hecho, la elección de Martínez, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digicital, no es unánime incluso dentro de la ejecutiva. Algunos ya habían dado su visto bueno al facultativo quien, por su parte, había manifestado a compañeros que daría el paso adelante si Monchu García se lo pedía. También era un perfil que parecía acercarse más al sector crítico del partido, que estaba valorando darle su apoyo, y que ahora parece que vuelven a mirar a Moreno o, si da el paso, a Tuero.

El propio Tuero, por su parte, fue el primero en hacer trascender ayer el desencanto con parte del núcleo duro del partido tras el apoyo explícito de la ejecutiva a Martínez. Aseguró que era una "falta de respeto" porque la posición de la directiva supone "condicionar" a la militancia. "Tenemos criterio político y capacidad de decisión como para votar libremente y considero que, habiendo varios posibles precandidatos no me parece procedente que exista una candidata oficial a propuesta de los dirigentes", dijo. Si su nombre como posible candidato ya sonaba de antes, ahora lo hace con más fuerza. "No necesito padrinos", advirtió este martes tras salirse de la reunión de la ejecutiva de este martes en la que se aprobó apoyar a la viceconsejera. De sus 46 integrantes, acudieron 32. De las 14 personas que pidieron la palabra, tres cuestionaron el acuerdo.

El debate queda abierto y va sumando voces. José Antonio Garmón, actual director general de Innovación y Cambio Social del Principado, señalaba ayer en sus redes que hace años él intentó presentarse a las primarias del PSOE gijonés. Lo hizo en 2014, pero no logró los avales necesarios y se quedó como único candidato José María Pérez, que tenía el apoyo del partido. "Varias de las personas que entonces defendieron ese respaldo orgánico como algo legítimo, hoy cuestionan la misma práctica cuando no coincide con sus preferencias", dijo. Mientras, Martínez promete "trabajar duro" y la ejecutiva incide en que su experiencia en gestión y conocimiento del partido la convierte en la candidata ideal.