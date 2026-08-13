El Revillagigedo acogerá la muestra sobre las cigarreras en febrero
El homenaje a las trabajadoras de Cimavilla llegará tras la exposición de la red de museos
La concejalía de Cultura ya tiene lista su planificación para el Palacio de Revillagigedo durante, al menos, los próximos seis meses. Tras la gran muestra que ofrecerán de forma conjunta los equipamientos que integran la red de museos entre octubre de 2026 y febrero de 2027, el Revillagigedo será escenario de un homenaje impulsado por la concejalía de Cultura a las cigarreras de Cimavilla.
El tributo a las antiguas trabajadoras de la fábrica fue confirmado este miércoles por la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, quien participó en un acto en la Feria de Muestras sobre las importantes labores realizadas por mujeres en Asturias a lo largo de la historia.
En la exposición que llevarán a cabo los museos de la red municipal habrá una selección de obras donadas a cada uno de estos equipamientos. Después, para la de las cigarreras, López Moro aseguró que "contamos con mucha documentación" para homenajear a unas trabajadoras que en su día llenaron de actividad el futuro centro de arte de Gijón.
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