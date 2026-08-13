El Sabadell reivindica el papel histórico de la mujer en Asturias
El banco reconoce la labor divulgativa de Montserrat López, Maite Capín y Sara Díaz
El banco Sabadell Herrero, una de las ocho entidades que en mayo recibieron la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad, reivindicó la labor de mujeres de la región que se encargan de dar a conocer y ensalzar las tareas que realizaron otras mujeres a lo largo de la historia en Asturias.
Bajo el lema "Guardianas de la memoria. Mujeres, patrimonio e identidad en el reino Astur", el pabellón del Sabadell Herrero acogió un acto en el que el protagonismo recayó sobre los testimonios de la concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro; la diseñadora de vestuario de series tan populares como "Juego de tronos", Maite Capín, y la especialista en divulgación del patrimonio cultural asturiano mediante maquetas y recreaciones patrimoniales, Sara Díaz.
La periodista y escritora Carmen Casal, quien desarrolla las tareas de vicepresidenta en la Asociación de Amigos del Reino Astur, fue la encargada de moderar la mesa redonda. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón aseguró que "para las Administraciones es fundamental dar a conocer la labor de las mujeres". "Durante un tiempo se les restringía únicamente como transmisoras en el ámbito familiar, pero eso suponía dejar la historia a medias. En Gijón, un claro ejemplo de la importancia que tuvieron se daba con lo que hicieron las cigarreras del barrio de Cimavilla", remarcó. Entre las tareas que desarrollan desde el gobierno local para divulgar estas cuestiones, López Moro incidió en las actividades para estudiantes.
En ese sentido, Capín apuntó que "los proyectos audiovisuales son claves para transmitir el papel de la mujer a las nuevas generaciones". Por su parte, Díaz añadió que "para despertar la curiosidad de los niños con el patrimonio de Asturias hay que conseguir que lo sientan como algo suyo".
Por otro lado, el subdirector general del Sabadell Herrero, Alfredo Fernández, incidió en "la brillante tarea que realizan las directivas del banco". "Un 50% de los subdirectores generales y el 52% de la plantilla son mujeres", detalló.
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