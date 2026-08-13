Los taurinos asturianos rinden homenaje en El Bibio a la Marquesa de la Vega de Anzo

Bajo los acordes del "Gijón del alma" que tantas veces pidió Pilar González del Valle que le cantasen sus amigos de la capital marítima del Principado, hicieron el "paseíllo" por el callejón sus hijos, María y José María, arropados por la alcaldesa, Carmen Moriyón. Entre los tendidos 1 y 3 colgaba una bandera de la villa que escondía la placa con la que los aficionados taurinos rindieron hoy homenaje a Pilar González del Valle. "Asturiana de corazón y taurina para la historia. Su alegría y elegancia iluminaron Gijón y su Feria de Begoña a lo largo de tardes inolvidables", reza la inscripción.

El aplauso en El Bibio fue unánime para la Marquesa de la Vega de Anzo, título que hoy ostenta su hija. Comenzó a sonar entonces "Caridad del Guadalquivir", pasodoble que siempre emocionó a Pilar. La Alcadesa lo recordaba con cariño y suya fue la idea para brindárselo una última vez.