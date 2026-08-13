Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Los taurinos asturianos rinden homenaje en El Bibio a la Marquesa de la Vega de Anzo

Una placa en el callejón del coso recuerda a Pilar González del Valle

Un momento del homenaje.

Un momento del homenaje. / Ángel González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
I. Peláez

I. Peláez

Bajo los acordes del "Gijón del alma" que tantas veces pidió Pilar González del Valle que le cantasen sus amigos de la capital marítima del Principado, hicieron el "paseíllo" por el callejón sus hijos, María y José María, arropados por la alcaldesa, Carmen Moriyón. Entre los tendidos 1 y 3 colgaba una bandera de la villa que escondía la placa con la que los aficionados taurinos rindieron hoy homenaje a Pilar González del Valle. "Asturiana de corazón y taurina para la historia. Su alegría y elegancia iluminaron Gijón y su Feria de Begoña a lo largo de tardes inolvidables", reza la inscripción.

El aplauso en El Bibio fue unánime para la Marquesa de la Vega de Anzo, título que hoy ostenta su hija. Comenzó a sonar entonces "Caridad del Guadalquivir", pasodoble que siempre emocionó a Pilar. La Alcadesa lo recordaba con cariño y suya fue la idea para brindárselo una última vez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
  2. Fallece Rafael Pablo Romero, padre de la actriz Blanca Romero
  3. Gijón estrena un nuevo gran supermercado (y sortea un coche para celebrarlo)
  4. Pelayo, el socorrista más veterano de Gijón, con 92 años, se acuerda de San Lorenzo 'cuando el mar entraba más y había corrientes más fuertes
  5. Generaciones de jesuitas de Gijón montan su verbena de verano: 'Lo bonito es reencontrarse y compartir el mismo sentimiento de pertenencia al colegio
  6. Varias picaduras de carabela portuguesa obligan a ondear la bandera roja en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  7. Guía básica sobre el eclipse en Gijón: Cortes de tráfico, prohibiciones, buses reforzados, citas singulares y fiesta final
  8. El 'Solitaire', el buque de mayor longitud que llega a Gijón, llevará a cabo una maniobra inédita en El Musel

Los taurinos asturianos rinden homenaje en El Bibio a la Marquesa de la Vega de Anzo

Los taurinos asturianos rinden homenaje en El Bibio a la Marquesa de la Vega de Anzo

Asturias como punto de partida para emprender sin fronteras: el ejemplo de "Eleven People" o "Amphora Dubai"

Asturias como punto de partida para emprender sin fronteras: el ejemplo de "Eleven People" o "Amphora Dubai"

Emulsa recogió 80 toneladas de algas en la playa gijonesa del Arbeyal tras retirar otras 140 en Poniente

Emulsa recogió 80 toneladas de algas en la playa gijonesa del Arbeyal tras retirar otras 140 en Poniente

La renovación tecnológica de la red de fibra óptica del Principado multiplicará su capacidad para que llegue a 10 gigas

La renovación tecnológica de la red de fibra óptica del Principado multiplicará su capacidad para que llegue a 10 gigas

El colegio gijonés de Nuevo Roces ultima detalles para su inminente apertura: "Es una gran instalación que ofrece posibilidades de nuevas metodologías por sus espacios"

Ni estabilidad, ni condiciones de fondeo, ni distancia de seguridad: las razones para que Gijón no recupere fuegos artificiales lanzados desde el mar

La Fiscalía pide prisión provisional para otros dos integrantes de la banda que atracaba joyerías en Gijón

La Fiscalía pide prisión provisional para otros dos integrantes de la banda que atracaba joyerías en Gijón

Últimos retoques para la Noche de los Fuegos en Gijón: más de 1.600 kilos de pólvora, 20.000 explosiones y una traca "espectacular"

Últimos retoques para la Noche de los Fuegos en Gijón: más de 1.600 kilos de pólvora, 20.000 explosiones y una traca "espectacular"
Tracking Pixel Contents