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Últimos retoques para la Noche de los Fuegos en Gijón: más de 1.600 kilos de pólvora, 20.000 explosiones y una traca "espectacular"

El espectáculo durará 22 minutos con un único punto de tiro ampliado a 150 metros de frente

Habrá nuevas figuras y una " sorpresa sonora" repartidas entre 40 secuencias

VÍDEO: Preparativos de la Noche de los Fuegos en Gijón

VÍDEO: Preparativos de la Noche de los Fuegos en Gijón

S.F.L. / M.L.

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S. F. Lombardía

La Noche de los Fuegos dejará en el cielo de Gijón 20.000 explosiones pirotécnicas para un espectáculo de 22 minutos que llegará con "sorpresas". Pirotecnia Zaragozana, responsable del evento el año pasado, no quiere desvelar demasiado, pero adelanta que habrá "tres o cuatro efectos o momentos nuevos" respecto a la pasada edición y una incorporación de efecto sonoro, "como un silbador", que se espera que llame mucho la atención. Serán 40 secuencias de pirotecnia coronadas por una traca final "apoteósica" en la que en apenas ocho segundos estallarán 2.000 artificios. "Hay 150 metros de amplitud (de punto de tiro) y eso permitirá que el espectáculo ocupe gran parte del cielo. Se jugará con la altura y la anchura, pero también con la profundidad", defendió esta mañana Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno y responsable de Festejos, durante la presentación de los preparativos en Cimavilla.

"Para nosotros es un honor y una satisfacción venir a la Noche de los Juegos de Gijón; es uno de los espectáculos de fuegos artificiales más grandes del país", defendió, por su parte, Luis Brunchú, responsable de Pirotecnia Zaragozana, cuya propuesta del año pasado fue muy aplaudida. "Esta vez se verán algunos de los efectos del año pasado pero también otros nuevos que han ido saliendo y que iremos mezclando. Queremos que el ritmo permita que la gente esté atenta en todo momento", aseguró. "El año pasado quedó bien marcado, pero esperamos que ahora nos podamos superar", dijo.

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Este año, finalmente, habrá un único punto de tiro, el del Cerro, tras no salir adelante la propuesta municipal de lanzar material pirotécnico desde el mar y sumar dos puntos de tiro nuevos. "Cada año queremos hacer un espectáculo diferente que sorprenda a la gente y por eso planteábamos tener dos puntos de disparo más, para tener una amplitud más grande del espectáculo, y que uno se lanzara hacia Poniente y otro hacia la playa de San Lorenzo", explicó esta mañana Martínez Salvador. "Desde Capitanía Marítima, que es la autoridad competente, nos trasladó no es imposible, pero que requiere un estudio mucho más profundo, y que este año quizá llegamos un poco justos para evaluarlo todo de una manera correcta. Nos hemos comprometido a hacer un grupo de trabajo para que después del verano podamos ir avanzando para que se pueda realizar el año que viene", añadió.  

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Mientras, este año se lanzarán 1.685 kilos de masa pirotécnica en 1.594 órdenes de disparo. Trabajan en el operativo diez técnicos acompañados de responsables de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil. El espectáculo se controlará mediante tecnología digital para coordinar los efectos.

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