Ana Torroja y el éxito de la nostalgia, la voz de Mecano inunda Poniente en su concierto en Gijón

Hay canciones que no necesitan presentación. Suenan los primeros acordes y aparecen recuerdos: viajes en coche con la familia, veranos de otra época, discos que se repetían una y otra vez. Ana Torroja llevó ese viaje al escenario de Poniente, donde su tecnopop convirtió la playa en una enorme cápsula del tiempo con canciones como "Me colé en una fiesta", "Hijo de la luna", "Ay qué pesado", "Me cuesta tanto olvidarte", "Los amantes"....

El gran ambiente de ayer al inicio del concierto. | ÁNGEL GONZÁLEZ

"¿Cuánta gente nostálgica hay?", preguntó la cantante desde el escenario y cientos de manos se levantaron entre el público. "Dejaros llevar", animó, antes de plantear una idea sencilla para su concierto: cantar, bailar y disfrutar. "Ojalá salgamos todos más felices de lo que entramos", deseó.

La nostalgia tenía muchas edades, aunque entre el público abundaban quienes habían crecido con "Mecano". Matías Garrido y Alba Rodríguez, con su hijo Enzo, ya habían visto varias veces al grupo en directo. "Les vimos en directo y a Ana Torroja en solitario otro par de veces también", contaron. Para ellos, su presencia en la Semana Grande tenía además algo de reencuentro con una música que forma parte de su vida. "Es nuestra juventud", afirmaron. Para ellos, la Semana Grande es un éxito. "Cualquier cosa que se haga en la calle para los ciudadanos es algo bueno", defendían. Habían esperado hasta encontrar un concierto que les convenciera y con la cantante madrileña "ya tocaba". Entre quienes llegaron desde fuera la conexión era todavía más familiar. Héctor Martínez, Daniel Pinto, Lucas Tascón y Javier Tascón viajaron desde Santander para disfrutar de las fiestas y del eclipse. Aunque el fenómeno astronómico no terminó de acompañarles. "Ayer no salió muy bien", comentaban, pero la noche tenía otro aliciente. Para los hermanos Tascón escuchar a Torroja era regresar a la infancia: "en coche con nuestros padres, siempre sonaba algún tema suyo".

Desde el primer minuto, Torroja empujó al público a participar. "¿Cómo canta Gijón?", preguntó durante el estribillo de "Los amantes", mientras la playa respondía. "Gracias por dejarnos colarnos en tu fiesta grande, Gijón", dijo también la cantante, integrada en una fiesta multitudinaria.

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Verónica García, Marta Pla y Miriam Vila llegadas desde Sabadell decían que."Asturias es lo más". Era su primera visita y se quedaban todavía para los fuegos. Del concierto les sorprendía el escenario: "Es increíble la cantidad de gente que hay. Que haya esto en la playa es un lujo". Y sonando Ana Torroja, más.