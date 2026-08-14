Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Ana Torroja y el éxito de la nostalgia, la voz de Mecano inunda Poniente en su concierto en Gijón

Convirtió un Poniente abarrotado en un viaje a otra época entre recuerdos de infancia, canciones de juventud y mucha fiesta

Ana Torroja, todo un éxito en Poniente

Ana Torroja, todo un éxito en Poniente

Ver galería

Concierto de Ana Torroja. / Ángel González / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Martín

Gijón

Hay canciones que no necesitan presentación. Suenan los primeros acordes y aparecen recuerdos: viajes en coche con la familia, veranos de otra época, discos que se repetían una y otra vez. Ana Torroja llevó ese viaje al escenario de Poniente, donde su tecnopop convirtió la playa en una enorme cápsula del tiempo con canciones como "Me colé en una fiesta", "Hijo de la luna", "Ay qué pesado", "Me cuesta tanto olvidarte", "Los amantes"....

El gran ambiente de ayer al inicio del concierto. | ÁNGEL GONZÁLEZ

El gran ambiente de ayer al inicio del concierto. | ÁNGEL GONZÁLEZ

"¿Cuánta gente nostálgica hay?", preguntó la cantante desde el escenario y cientos de manos se levantaron entre el público. "Dejaros llevar", animó, antes de plantear una idea sencilla para su concierto: cantar, bailar y disfrutar. "Ojalá salgamos todos más felices de lo que entramos", deseó.

La nostalgia tenía muchas edades, aunque entre el público abundaban quienes habían crecido con "Mecano". Matías Garrido y Alba Rodríguez, con su hijo Enzo, ya habían visto varias veces al grupo en directo. "Les vimos en directo y a Ana Torroja en solitario otro par de veces también", contaron. Para ellos, su presencia en la Semana Grande tenía además algo de reencuentro con una música que forma parte de su vida. "Es nuestra juventud", afirmaron. Para ellos, la Semana Grande es un éxito. "Cualquier cosa que se haga en la calle para los ciudadanos es algo bueno", defendían. Habían esperado hasta encontrar un concierto que les convenciera y con la cantante madrileña "ya tocaba". Entre quienes llegaron desde fuera la conexión era todavía más familiar. Héctor Martínez, Daniel Pinto, Lucas Tascón y Javier Tascón viajaron desde Santander para disfrutar de las fiestas y del eclipse. Aunque el fenómeno astronómico no terminó de acompañarles. "Ayer no salió muy bien", comentaban, pero la noche tenía otro aliciente. Para los hermanos Tascón escuchar a Torroja era regresar a la infancia: "en coche con nuestros padres, siempre sonaba algún tema suyo".

Desde el primer minuto, Torroja empujó al público a participar. "¿Cómo canta Gijón?", preguntó durante el estribillo de "Los amantes", mientras la playa respondía. "Gracias por dejarnos colarnos en tu fiesta grande, Gijón", dijo también la cantante, integrada en una fiesta multitudinaria.

Noticias relacionadas

Verónica García, Marta Pla y Miriam Vila llegadas desde Sabadell decían que."Asturias es lo más". Era su primera visita y se quedaban todavía para los fuegos. Del concierto les sorprendía el escenario: "Es increíble la cantidad de gente que hay. Que haya esto en la playa es un lujo". Y sonando Ana Torroja, más.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
  2. Fallece Rafael Pablo Romero, padre de la actriz Blanca Romero
  3. Gijón estrena un nuevo gran supermercado (y sortea un coche para celebrarlo)
  4. Pelayo, el socorrista más veterano de Gijón, con 92 años, se acuerda de San Lorenzo 'cuando el mar entraba más y había corrientes más fuertes
  5. Generaciones de jesuitas de Gijón montan su verbena de verano: 'Lo bonito es reencontrarse y compartir el mismo sentimiento de pertenencia al colegio
  6. Varias picaduras de carabela portuguesa obligan a ondear la bandera roja en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  7. Guía básica sobre el eclipse en Gijón: Cortes de tráfico, prohibiciones, buses reforzados, citas singulares y fiesta final
  8. El 'Solitaire', el buque de mayor longitud que llega a Gijón, llevará a cabo una maniobra inédita en El Musel

Ana Torroja y el éxito de la nostalgia, la voz de Mecano inunda Poniente en su concierto en Gijón

Ana Torroja y el éxito de la nostalgia, la voz de Mecano inunda Poniente en su concierto en Gijón

El hotel del grupo astur-mexicano Nature en Cofiño (Parres) entra en "Forbes" y proyecta Asturias "como un destino de lujo internacional"

Una cita de alto nivel y grandes participantes en el Motocross de Sariego

Villaviciosa bate récord de población: 15.935 vecinos

Villaviciosa bate récord de población: 15.935 vecinos

Queda el último empujón para una Feria de Muestras llena de "buenas sensaciones"

Queda el último empujón para una Feria de Muestras llena de "buenas sensaciones"

Los taurinos asturianos rinden homenaje en El Bibio a la Marquesa de la Vega de Anzo

Los taurinos asturianos rinden homenaje en El Bibio a la Marquesa de la Vega de Anzo

Álvaro Lorenzo, primer triunfador de la feria taurina de Gijón, aprovecha el mejor lote de La Quinta

Álvaro Lorenzo, primer triunfador de la feria taurina de Gijón, aprovecha el mejor lote de La Quinta

Los empresarios defienden en la Feria una sostenibilidad "que no lastre la competitividad"

Los empresarios defienden en la Feria una sostenibilidad "que no lastre la competitividad"
Tracking Pixel Contents