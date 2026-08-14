Aquilino Tuya Buznego, Grande de Semana Grande: «Soy de la generación que vio al Sporting jugar la UEFA y a Morante»

«La niña de mis ojos» es la marca del aceite que produce José Aquilino Tuya Buznego (Gijón), presidente de la peña taurina Cocheras.

Vamos a fijar posiciones. ¿Feria de Begoña o feria de Abril?

(Risas) Feria de Abril. Me toca mucho el corazón. Llevo muchos años yendo. También le digo que para mí Gijón es la Sevilla del norte.

Bien reconducido.

El ambiente en Sevilla es incomparable a nada que yo haya visto en España. Soy asturiano por los cuatro costados, no me puede quitar el carné de asturiano (risas) porque mis padres son de Arroes, pero Andalucía me tira mucho por mi profesión del aceite y porque mi abuela me ponía a Manolo Escobar.

¿Cómo acaba un asturiano entre olivos?

Porque no me gustaba estudiar. Fui a los jesuitas y estoy muy orgulloso de haber ido a ese colegio. Mi padre me dijo que entonces me tenía que poner a trabajar y empecé a repartir cajas y bidones.

De pinche.

Es fundamental a la hora de formarse. También se la di a mi hijo Jorge y dio resultado porque el negocio ahora lo lleva él. Es muy importante empezar desde abajo, para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Empecé con 16 años y estoy muy orgulloso. Y aunque no me gustase estudiar siempre me apasionó el mundo del aceite y los olivos y en eso sí que me formé mucho, en catas de aceite, estando con el maestro de almazara para ver cómo se hacía… Lo importante luego es ser de los buenos, como los toreros que llegan a figuras. Tras 40 años creo que lo conseguimos.

Fue el primero en hacer aceite en Asturias.

En 2005 logramos hacer cinco litros de los olivos que tengo plantados en Mareo. Son centenarios, me los traje de Baena.

¿El aceite para acompañar o para tomar solo?

Me gusta para acompañar a la hora de comer. Pienso en un tomate, un pulso, un salmón ahumado… Siempre hay que pensar con qué lo vas a maridar.

Pero mojar pan…

Casi me gusta más tomar un chupito de aceite todas las mañanas.

¿El secreto de la longevidad?

El aceite es de lo más sano que hay. Invertir en salud siempre está bien. Y el aceite a la larga es barato.

Vamos a los toros.

Es una alegría poder disfrutar otra vez de la feria de Begoña. Desde 2005 presido Cocheras, pero la peña data de 1988. Siempre ha habido toros en Gijón y la afición responde. Además de la economía que mueve alrededor con hoteles, restaurantes, taxis… Trae mucha gente de fuera. Espero seguir disfrutando de la feria muchos años.

¿Qué pasará el día que no esté Morante?

Joder, me toca una fibra sensible. Casi hasta me emociono. Soy de la generación que pudo ver al Sporting jugar la UEFA con Quini y Ferrero, y también he podido ver torear a Morante.

¿Habrá ascenso este año?

Los que vivimos ese Sporting de Morán, Quini y Ferrero, Maceda, Jiménez… que me sé la alineación de memoria, ver lo de ahora que cada año cambia el equipo entero, no conoces prácticamente a los jugadores, es otra cosa. Sigo siendo del Sporting de pies cabeza, pero no voy a El Molinón, los veo por la tele y tenemos un chat de fútbol donde opinamos. Lo que sí me gustaría sería ver al Sporting y al Oviedo en Primera, a los dos.

Ya empezamos con el «bienquedismo».

Todo lo que sea bueno para Asturias es bueno para mí. No celebré el descenso del Oviedo.

¿Dónde ve los Fuegos?

Hace muchos años que no bajo. Lo respeto mucho, pero prefiero estar con la familia y cenar. De chaval salía a tomar copas por Gijón, pero ahora prefiero estar bien al día siguiente. Especialmente este año que torea Morante.

Los taurinos son de buen comer. ¿De fartura en fartura la Semana Grande?

Ye como el Angliru. Antes hacíamos comida y cena, pero ahora ya más de comida (risas). Presta ver esa folixa estos días. Pero hay cosas que echo de menos.

Usted dirá.

Por ejemplo, nosotros disfrutamos mucho del Jardín. Me da pena que los chavales de hoy en día no puedan disfrutar eso como lo hicimos nosotros.

Feria de Muestras.

Stand no tenemos, pero sí muchos clientes que están presentes. Vamos más a ferias especializadas. Aquí hay tanta variedad que no nos encaja.

A caleyar por ahí sí, ¿no?

Hombre. Todos los años voy al bocadillo de El Cuco.

¿Ve masificado Gijón?

Pero no es solo Gijón. Pasa en Sevilla, en Mallorca, en Barcelona… Antes salíamos menos de vacaciones. Yo un mes entero de vacaciones nunca lo tuve. Creo que este año hay todavía más gente que el pasado.

Una buena juerga tiene que acabar con Raphael.

Y con Víctor Manuel. Raphael marcó mucho mi vida. Iba yo solo a verlo al Jovellanos, pero con el paso de los tiempos se dieron cuenta que es otra historia. No tiene nada que ver con cualquier artista.

Mire, como con Morante.

Exacto. Tengo llorado en Bilbao viendo torear a Morante. A otros le emociona un cuadro de Picasso o Van Gogh. Siento el que no tiene la sensibilidad para disfrutar del toreo, pero lo importante es que nos entendamos todos.

Póngame una canción de Isabel Pantoja para terminar.

(Risas) Cuando fui directivo del Gijón Baloncesto la trajimos a cantar dos años al Palacio de los Deportes. Como artista es una de las mejores que hubo y que hay. Una de las que más me gusta es «Así fue», que se la compuso Juan Gabriel. ¿La conoce?

A mi no me mire, que soy más de Rocío Jurado.

Rocío era una bestia fuera de lo común cantando de todo. Era la número 1 en todo, pero en copla era Isabel. n