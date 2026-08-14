Una cita de alto nivel y grandes participantes en el Motocross de Sariego

El Pabellón de LA NUEVA ESPAÑA en la Feria de Muestras acogió ayer la presentación del Motocross Internacional de Sariego, en su 51ª edición, que se celebra durante el próximo 17 de agosto, durante la Fiesta de San Pedrín de la Cueva. Este año el Motocross Internacional de Sariego volverá a contar con una participación de altísimo nivel, con pilotos nacionales y de otros países. El evento lo organiza Moto-Club Villaviciosa.

Entre ellos, los mejores pilotos españoles de MX1, como Samuel Nilsson, Ánder Valentín, Gerard Congost, Víctor Alonos, Joan Cros y Roger Oliver. Entre los extranjeros destacan los franceses Cedric Soubeyras, Calvin Fonvieille (vencedor en la edición del año pasado). También participará el campeón de Suiza de Motocross, Adrien Malaval y Anthony Bourdon. Además se cuenta con el debutante en Sariego Adrien Escoffier, bicampeón de Francia de Supercross y Campeón del Mundo de Arenacross en 2025. El campeón de Alemania de Supercross, Julien Lebeau y el campeón de Portugal de SX2, Valentino Vázquez, son otros de los nombres destacados. Asturias aporta a la prueba a los dos mejores pilotos de la región, Julio Pando y Alejo Peral.

La prueba comenzará a las cinco de la tarde con 30 minutos de entrenamientos cronometrados para determinar el orden de elección de los puestos en la valla de salida.

A las seis de la tarde dará comienzo la primera de las tres mangas de la tarde, cada una de ellas de 20 minutos de duración más dos vueltas. La clasificación final se decidirá con la puntuación en cada una de esas tres mangas.

Los organizadores destacan que este intenso formato convierte a la de Sariego en una de las carreras de motocross más dinámicas del calendario, ya que concentra en algo más de dos horas toda la emoción de tres mangas de carrera.