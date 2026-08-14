Diego Ventura corta la única oreja en la ilusionante alternativa de Javier Funtanet en Gijón

2ª de Feria Corrida de rejones. Dos tercios de plaza en tarde de lluvia intermitente. Se han lidiado seis toros de Los Espartales -reglamentariamente despuntados-, bien presentada, deslucidos y desrazados en su conjunto. Más manejable resultó el 1°. Diego Ventura (chaquetilla rioja): pinchazo y rejón contrario (oreja). Rejón contrario y caído y tres descabellos (silencio). Duarte Fernandes (chaquetilla azul oscuro), que debutaba en El Bibio: tres pinchazos, rejón y descabello (silencio). Pinchazo hondo y rejón (ovación con saludos). Javier Funtanet (casaca blanco y oro), que tomaba la alternativa: pinchazo y rejón (vuelta al ruedo) y dos pinchazos y rejón (ovación).

Tan vacía, tan falta de vida, tan soporífera salió la corrida de Los Espartales que la terna de rejoneadores se fue a pie pese a un público entregado a los quiebros, piruetas y rehiletes como pocas tardes. Ni el magisterio de Diego Ventura, ni la sincera disposición del toricantano Javier Funtanet –se convirtió en el primer rejoneador mexicano en tomar la alternativa en España–, ni las ganas de Duarte Fernandes en su debut en El Bibio permitieron paliar la falta de raza de la divisa pacense, una de las más habituales en los festejos de rejones de las principales ferias, pero que ayer falló con estrépito. Para colmo, los rejones de muerte no ayudaron a tapar el bodrio.

Diego Ventura y Duarte Fernandes cumplieron con la tradición y, desde la generosidad, dejaron elegir a Funtanet los toros de su alternativa. Se sortearon solo los otros dos lotes. Fue el del joven mexicano el único lote con opciones reales, especialmente el del doctorado, con mayor celo y movilidad. Lo brindó a su padre, el también torero a caballo Francisco Funtanet, y a lomos de «Gitano» llegaron los momentos más de mayor calado gracias a las banderillas al quiebro y al violín. Algo así como el par de calafia pero desde el caballo. Expuso mucho en las cortas, dejándose llegar el toro. Un pinchazo previo al efectivo rejón dejó en una vuelta al ruedo su debut tras una petición de oreja al límite.

La corrida de rejones de la feria de Begoña, en imágenes / Ángel González

El sexto, el más gacho –quizás demasiado– de la bien presentada corrida de Los Espartales, resultó también colaborador. Lo brindó a Carlos Zúñiga y su padrino, Ventura, jaleó la lidia desde la barrara del tendido 12. El público volvió a levantar el ánimo con el toreo a dos pistas y los momentos de apuros de Funtanet, que a punto estuvo de sufrir una caída en el embroque de la segunda banderilla. De nuevo «Gitano» encandiló con sus quiebros al revés en una faena a más que epilogó de nuevo con las cortas. El triunfo –y la foto– se quedó en el rejón de muerte en su ilusionante alternativa.

Se habla mucho de los difícil que resulta para el resto del escalafón ser contemporáneo a Morante, pero torear a caballo en la misma época que Diego Ventura no se queda atrás. Dejó a su manso primero con un solo rejón de castigo. Citó siempre por derecho, de dentro a afuerza para clavar en la cara con«Quirico». Los quiebros con «Lío» levantaron al público en una lidia donde el centauro de la Puebla supo paliar las querencias de su oponente. Las banderillas se sucedieron sin solución de continuidad. Largas, cortas, rosas... Una ferretería –y eso que el equipo gubernativo había advertido por la mañana–.Pero cada encuentro provocaba el delirio en los tendidos. Un pinchazo y un rejón contrario dejó el premio en una sola oreja. El público quería más. Salió el cuarto en medio del orbayu. No humillaba ni para comer. Una desidia que Ventura trató de paliar con dos rejones de castigo. Ni caso. Toda su capacidad lidiadora se empotró contra el marmolillo de Los Espartales y optó por abreviar no sin antes dejar tres banderillas cortas. Luego se atascó con el descabello.

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Peor suerte tuvo Duarte Fernandes en su primer paseíllo en el coso de la carretera de Villaviciosa. Un lote bajo de raza, muy deslucido y mansito que obligó al torero portugués a exponer con sus monturas. En ambos oponentes fue la lidia sobre «Mistral», citando en largo y luego con las piruetas en la cara, los pasajes más estimables de una actuación de mayor mérito que recompensa. Tenía la oreja cortada al quinto, otro manso desesperante, pero volvió a fallar con los aceros. Al menos la tarde no fue muy larga y llegamos todos los Fuegos. n